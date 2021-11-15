Осторожно новый "развод": украинцев предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам

Во Львове мошенники начали ходить по квартирам, в основном, где живут пенсионеры, и предлагают подписать соглашение на смену поставщику газа, чтобы человек меньше платил за газ.
Об этом сообщает Telegram-канал "VARTA1".
Молодого человека поймали в доме, где он представлялся то представителем Львовгаза, то Нафтогаза. Он втирается в доверие и фотографирует все паспортные данные жителя квартиры..
После чего расспрашивает и записывает, какие приборы есть в доме - не газовые, а абсолютно все: холодильник, стиральная машина и т.д.
"И после этого подсовывает на подпись соглашение на страховое обязательство. Мол здесь 1700 грн страховки, но только сегодня и только для вас 700 или 500 грн", - говорится в сообщении.
Украинцев призывают предупредить своих старших родственников, чтобы никого не пускали в квартиру и ничего не подписывали.
Напомним, мошенники придумали новую схему "развода" через Новую почту. При этом, в основном, жертвами становятся пожилые люди. Им приходит уведомление о прибытии посылки с оплатой наложенным платежом. А внутри оказываются листовки и шампунь.
Мы также писали о том, что мошенники похитили у украинки бешеные деньги. На этот раз на крючок попала 65-летняя жительница Староконстантинова Хмельницкой области.