Обережно новий "розвод": українців попередили про шахраїв, які ходять по квартирах

Молодика спіймали в будинку, де він представлявся то представником Львівгазу, то Нафтогазу. Він втирається в довіру і фотографує всі паспортні дані мешканця квартири.

Після чого розпитує і записує, які прилади є в будинку - не газові, а абсолютно всі: холодильник, пральна машина і т. д.

"І після цього підсовує на підпис угоду на страхове зобов'язання. Мовляв тут 1700 грн страховки, але тільки сьогодні і тільки для вас 700 або 500 грн", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають попередити своїх старших родичів, щоб нікого не пускали в квартиру і нічого не підписували.