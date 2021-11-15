Обережно новий "розвод": українців попередили про шахраїв, які ходять по квартирах

У Львові шахраї почали ходити по квартирах, в основному, де живуть пенсіонери, і пропонують підписати угоду на зміну постачальнику газу, щоб людина менше платила за газ.
Про це повідомляє Telegram-канал "VARTA1".
Молодика спіймали в будинку, де він представлявся то представником Львівгазу, то Нафтогазу. Він втирається в довіру і фотографує всі паспортні дані мешканця квартири.
Після чого розпитує і записує, які прилади є в будинку - не газові, а абсолютно всі: холодильник, пральна машина і т. д.
"І після цього підсовує на підпис угоду на страхове зобов'язання. Мовляв тут 1700 грн страховки, але тільки сьогодні і тільки для вас 700 або 500 грн", - йдеться в повідомленні.
Українців закликають попередити своїх старших родичів, щоб нікого не пускали в квартиру і нічого не підписували.
Нагадаємо, шахраї придумали нову схему "розводу" через Нову Пошту. При цьому, в основному, жертвами стають літні люди. Їм приходить повідомлення про прибуття посилки з оплатою післяплатою. А всередині виявляються листівки і шампунь.
Ми також писали про те, що шахраї викрали в українки шалені гроші. Цього разу на гачок потрапила 65-річна мешканка Старокостянтинова Хмельницької області.