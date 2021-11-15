RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обережно новий "розвод": українців попередили про шахраїв, які ходять по квартирах

Автор: Роман Мирончук

У Львові шахраї почали ходити по квартирах, в основному, де живуть пенсіонери, і пропонують підписати угоду на зміну постачальнику газу, щоб людина менше платила за газ.

Про це повідомляє Telegram-канал "VARTA1".

Молодика спіймали в будинку, де він представлявся то представником Львівгазу, то Нафтогазу. Він втирається в довіру і фотографує всі паспортні дані мешканця квартири.

Після чого розпитує і записує, які прилади є в будинку - не газові, а абсолютно всі: холодильник, пральна машина і т. д.

"І після цього підсовує на підпис угоду на страхове зобов'язання. Мовляв тут 1700 грн страховки, але тільки сьогодні і тільки для вас 700 або 500 грн", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають попередити своїх старших родичів, щоб нікого не пускали в квартиру і нічого не підписували.

Нагадаємо, шахраї придумали нову схему "розводу" через Нову Пошту. При цьому, в основному, жертвами стають літні люди. Їм приходить повідомлення про прибуття посилки з оплатою післяплатою. А всередині виявляються листівки і шампунь.

Ми також писали про те, що шахраї викрали в українки шалені гроші. Цього разу на гачок потрапила 65-річна мешканка Старокостянтинова Хмельницької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівмошенничество