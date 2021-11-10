Мошенники похитили у украинки бешеные деньги: как работает схема и способы защиты
В Украине мошенники продолжают обворовывать людей. В частности, на этот раз на крючок попала 65-летняя жительница Староконстантинова Хмельницкой области.
Об инциденте сообщила прессслужба Хмельницкого РУП.
Так, на мобильный телефон к женщине позвонил "работник службы безопасности" одного из банков и заявил, что карта "заблокирована". Злоумышленник рассказал, что ему нужны персональные данные карточки, чтобы помочь женщине. Поэтому жертва дала персональные дали, а мошенник снял со счета 43,9 тыс. грн.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.
Так, в полиции отмечают, что сообщать личные данные карточек никому нельзя и не стоит выполнять никаких просьб так называемых работников банка.
Для того чтобы не стать следующей жертвой мошенников необходимо помнить и соблюдать простые правила:
- Никогда не сообщайте ПИН-код третьим лицам (знакомым, сотрудникам банка, кассирам и лицам, которые пытаются помочь при использовании платежной карты);
- Никому не сообщайте CVV2-код, расположенный в поле подписи на обороте вашей карты (три цифры после окончания ее номера);
- Установите SMS-банкинг с получением уведомлений обо всех операциях по карте;
- Ни при каких обстоятельствах не передавайте платежную карту другим лицам. Не разглашайте и не сообщайте персональные данные или информацию о платежной карте по требованию любых посторонних лиц;
- Совершайте операции с использованием платежных карт с помощью банкоматов, установленных в безопасных местах;
- Для оплаты в Интернете с помощью карты лучше использовать домашний персональный компьютер с установленным антивирусным обеспечением.
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