ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Осторожно новый "развод": украинцев предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам

Новина українською →
Львов, Понедельник 15 ноября 2021 21:34
Осторожно новый "развод": украинцев предупредили о мошенниках, которые ходят по квартирам Коллаж РБК-Украина: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Автор: Роман Мирончук

Во Львове мошенники начали ходить по квартирам, в основном, где живут пенсионеры, и предлагают подписать соглашение на смену поставщику газа, чтобы человек меньше платил за газ.

Об этом сообщает Telegram-канал "VARTA1".

Молодого человека поймали в доме, где он представлялся то представителем Львовгаза, то Нафтогаза. Он втирается в доверие и фотографирует все паспортные данные жителя квартиры..

После чего расспрашивает и записывает, какие приборы есть в доме - не газовые, а абсолютно все: холодильник, стиральная машина и т.д.

"И после этого подсовывает на подпись соглашение на страховое обязательство. Мол здесь 1700 грн страховки, но только сегодня и только для вас 700 или 500 грн", - говорится в сообщении.

Украинцев призывают предупредить своих старших родственников, чтобы никого не пускали в квартиру и ничего не подписывали.

Напомним, мошенники придумали новую схему "развода" через Новую почту. При этом, в основном, жертвами становятся пожилые люди. Им приходит уведомление о прибытии посылки с оплатой наложенным платежом. А внутри оказываются листовки и шампунь.

Мы также писали о том, что мошенники похитили у украинки бешеные деньги. На этот раз на крючок попала 65-летняя жительница Староконстантинова Хмельницкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов мошенничество
LITE
Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день
Праздник 15 ноября: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать в этот день