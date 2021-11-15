ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Обережно новий "розвод": українців попередили про шахраїв, які ходять по квартирах

Новость на русском →
Львів, Понеділок 15 листопада 2021 21:34
Обережно новий "розвод": українців попередили про шахраїв, які ходять по квартирах Колаж РБК-Україна: українців попередили про нову схему шахраїв
Автор: Роман Мирончук

У Львові шахраї почали ходити по квартирах, в основному, де живуть пенсіонери, і пропонують підписати угоду на зміну постачальнику газу, щоб людина менше платила за газ.

Про це повідомляє Telegram-канал "VARTA1".

Молодика спіймали в будинку, де він представлявся то представником Львівгазу, то Нафтогазу. Він втирається в довіру і фотографує всі паспортні дані мешканця квартири.

Після чого розпитує і записує, які прилади є в будинку - не газові, а абсолютно всі: холодильник, пральна машина і т. д.

"І після цього підсовує на підпис угоду на страхове зобов'язання. Мовляв тут 1700 грн страховки, але тільки сьогодні і тільки для вас 700 або 500 грн", - йдеться в повідомленні.

Українців закликають попередити своїх старших родичів, щоб нікого не пускали в квартиру і нічого не підписували.

Нагадаємо, шахраї придумали нову схему "розводу" через Нову Пошту. При цьому, в основному, жертвами стають літні люди. Їм приходить повідомлення про прибуття посилки з оплатою післяплатою. А всередині виявляються листівки і шампунь.

Ми також писали про те, що шахраї викрали в українки шалені гроші. Цього разу на гачок потрапила 65-річна мешканка Старокостянтинова Хмельницької області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів мошенничество
LITE
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день
Свято 15 листопада: що строго заборонено, а що обов'язково потрібно зробити в цей день