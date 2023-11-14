UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Остап Ступка може сісти в тюрму на три роки за "пʼяну" ДТП: що відомо

Остап Ступка (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відбулися судові дебати у справі українського актора Остапа Ступки, якого звинувачують у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Прокуратура вимагає для нього три роки позбавлення волі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Київської міської прокуратури.

Що відомо про ДТП зі Ступкою

Прокуратура не називає ім'я особи, яка фігурує у справі, але з деталей можна зробити висновок, що йдеться про інцидент за участю Ступки.

Нагадаємо, аварія сталася ввечері 4 квітня на вулиці Федорова у Голосіївському районі Києва.

Фото з місця ДТП за участю Ступки (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

За даними розслідування, 56-річний водій позашляховика Range Rover, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, зіткнувся з припаркованим автомобілем, у якому перебував 38-річний чоловік.

Потерпілого госпіталізували з різними травмами.

Водія Range Rover затримали на місці події. Алкотестер "Драгер" показав 1,62 проміле алкоголю в його крові.

Остап Ступка (фото: скріншот з відео)

Спочатку правоохоронні органи кваліфікували справу за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп'яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження потерпілого.

Проте результати судово-медичної експертизи засвідчили, що отримані потерпілим ушкодження є тяжкими.

З урахуванням цих висновків справу перекваліфіковано за частиною 2 статті 286-1 ККУ, що передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 8 років.

Прокурор у дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні за ч. 2 ст. 286-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.

 

Раніше ми розповідали, яка функція в авто може спричинити ДТП на мокрій дорозі.

Також ми писали, що двоє акторів випали з балкону під час вистави "Ромео та Джульєтта".

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПОстап СтупкаСудзвезды шоу-бизнеса