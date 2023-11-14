Остап Ступка может сесть в тюрьму на три года за "пьяное" ДТП: что известно

Что известно о ДТП со Ступкой

Прокуратура не называет имя фигурирующего по делу лица, но из деталей можно сделать вывод, что речь идет об инциденте с участием Ступки.

Напомним, авария произошла вечером 4 апреля на улице Федорова в Голосеевском районе Киева.

Фото с места ДТП с участием Ступки (фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua )

По данным расследования, 56-летний водитель внедорожника Range Rover, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с припаркованным автомобилем, в котором находился 38-летний мужчина.

Пострадавшего госпитализировали с разными травмами.

Водитель Range Rover задержан на месте происшествия. Алкотестер "Драгер" показал 1,62 промилле алкоголя в его крови.

Остап Ступка (фото: скриншот с видео)

Сначала правоохранительные органы квалифицировали дело по части 1 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой средней тяжести телесные повреждения потерпевшего.

Однако результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что полученные потерпевшим повреждения есть тяжелыми.

С учетом этих выводов дело переквалифицировано по части 2 статьи 286-1 УКУ, предусматривающей наказание от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами от 5 до 8 лет.

Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

После выступления сторон в судебных дебатах суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.