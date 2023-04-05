Остап Ступка влаштував п'яну ДТП із постраждалими в центрі Києва - ЗМІ

У Києві сталася п'яна ДТП із постраждалими. Винуватцем аварії, за інформацією ЗМІ, став відомий актор Остап Ступка.

Що відомо про дорожньо-транспортну пригоду - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про ДТП у центрі Києва

У Головному управлінні Національної поліції Києва повідомили, що ДТП сталася у Голосіївському районі Києва 4 квітня, приблизно о 23:15.

Слідчі з розслідування аварії столичного главку поліції встановили, що водій Range Rover виїхав на зустрічну смугу та в'їхав у припаркований транспортний засіб. Це сталося на вулиці Федорова.

Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик Mitsubishi, у якому знаходився чоловік, 1984 року народження.

Під час перевірки водія Range Rover на стан сп'яніння прилад драгер показав 1,62 проміле.

Остап Ступка (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Порушника "копи" затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували до лікарні.

За цим фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп'яніння.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

За кермом був Остап Ступка?

У низці українських ЗМІ з'явилася інформація, що за кермом позашляховика був народний артист України Остап Ступка.

Деякі інсайдери стверджують, що Ступка намагався "вирішити питання" з правоохоронцями, проте все одно поїхав до ізолятора.

Однак цю інформацію не доведено на 100%.

Остап Ступка (фото: facebook.com/Остап Ступка)

Зазначимо, що увечері 4 квітня Ступка разом з актором Михайлом Кукуюком брали участь у поетичних читаннях в одному з київських закладів, збираючи кошти на закупівлю хірургічних пластин для КП "Волинський обласний шпиталь ветеранів війни".

Ступка і Кукуюк в Squat 17b 4 квітня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Не перша аварія за участю зіркової родини

Зазначимо, що члени зіркового сімейства Ступок вже не вперше потрапляють у ДТП.

Так, улітку 2014 року на вулиці Велика Житомирська іномарка Дмитра Ступки - сина Остапа Богдановича - зіткнулася із "Ладою". Тоді водія останньої забрали до лікарні із травмою руки.

Тоді пасажири "Лади" стверджували, що аварія сталася через неуважність Ступки-молодшого, який нібито не побачив у дзеркалі їхнього авто.

Сам Дмитро не заперечував і пояснював це тим, що його авто потрапило до так званої "мертвої зони".

Дмитро Ступка (фото: instagram.com/stupka777)