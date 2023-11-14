Ця популярна функція в авто може спричинити ДТП на мокрій дорозі: це важливо знати

У сучасних автомобілях є багато функцій, які повинні полегшити процес водіння. Однак, інколи деякі функції можуть стати причиною неприємностей на дорозі і навіть ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на дослідження сайту IIHS .

Яку функцію варто інколи не вмикати

Експерти кажуть, що інколи адаптивний круїз-контроль може стати причиною неприємностей під час руху.

Основна його ідея полягає в тому, щоб автомобіль самостійно регулював швидкість в залежності від руху інших транспортних засобів. Однак, навіть найсучасніші технології не завжди є вдалими за деяких умов.

Важливо звернути увагу на ситуації, коли водії занадто покладаються на роботу круїз-контролю. Все тому, що на дорозі можуть трапитися непередбачені обставини і технології не завжди реагують на них належним чином.

До того ж варто врахувати особливості дорожнього покриття. Адаптивний круїз-контроль не завжди виявляє ями, що може призвести до несподіваних гальмувань чи різких реакцій системи.

Коли це особливо небезпечно

Восени на дорогах багато бруду та калюж, а при заморозках виникає ожеледиця. У таких ситуаціях колеса втрачають зчеплення з дорогою.

При увімкненому круїз-контролі машина різко прискорюється і колесо може потрапити у калюжі. У результаті відбувається аквапланування.

Тоді можна втратити контроль навіть при малих швидкостях, і авто починає заносити.

Окрім того, у калюжах є багато залишок бензину та моторної оливи. Через це колеса авто ковзають. Якщо на вулиці йде дощ чи сніг, краще відключити круїз-контроль, щоб уникнути неприємностей.

Зазвичай машина повідомляє водію про збій у роботі адаптивного круїз-контролю, показавши повідомлення на моніторі бортового комп’ютера або меню медіакомплексу. У разі якихось перешкод у роботі транспортний засіб вимикає автопілот, оскільки продовження його роботи може створювати небезпеку.