"Остановилось время": житель Киева ужаснул состоянием дорог (фото)

"В Киеве существует свой Бермудский треугольник - место, где остановилось время... Фотографиями очень сложно передать какой здесь трешак на дорогах, дальше вглубь все то же самое и даже хуже", - написал Орленко.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

Он также отметил, что, наверно, многие здесь сами ездили, чтобы объехать пробки на кольцевой дороге.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

"Местные долгожители видели и нюхали свежий асфальт еще во времена "совка", и все те блага цивилизации пришли сюда, когда строился Жулянский путепровод... Что Жулянский путепровод, что дорога вдоль улицы Новая - все это объекты незавершенного строительства…" - добавил Андрей.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

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