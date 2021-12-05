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"Остановилось время": житель Киева ужаснул состоянием дорог (фото)

Автор: Роман Мирончук

В селе Жуляны, которое находится в Киеве, показали ужасное состояние дорог. Здесь возле жилых домов везде огромные ямы, в которые набивается много воды и слякоти.

Соответствующие фотографии с улицы Шевченко опубликовал Андрей Орленко на своей странице в Facebook.

"В Киеве существует свой Бермудский треугольник - место, где остановилось время... Фотографиями очень сложно передать какой здесь трешак на дорогах, дальше вглубь все то же самое и даже хуже", - написал Орленко.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

Он также отметил, что, наверно, многие здесь сами ездили, чтобы объехать пробки на кольцевой дороге.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

"Местные долгожители видели и нюхали свежий асфальт еще во времена "совка", и все те блага цивилизации пришли сюда, когда строился Жулянский путепровод... Что Жулянский путепровод, что дорога вдоль улицы Новая - все это объекты незавершенного строительства…" - добавил Андрей.

Дороги в селе Жуляны (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

Пользователи сети прокомментировали его пост.

  • Такой низкой машиной, как эта BMW, там ехать очень опасно. Лучше джип;
  • И на джипе сложно ехать, глубокие ямы и их много. Однажды с товарищем там ехали.

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