Водителям рассказали, без чего нельзя ездить зимой на автомобиле: 5 самых необходимых вещей

В Украине автомобилистам рассказали, без чего не желательно ездить зимой машиной. В частности, специалисты отметили, что зимой езда на дорогах бывает непредсказуемой.

Так, опытные водители знают, какой стандартный набор должен быть всегда в машине. А новичкам нужно тщательно укомплектовать свой автомобиль.

Зимняя резина

Недавно на дорогах Украины выпали первые зимние осадки и температура падает. Поэтому водителям нужно позаботиться об обуви для своего автомобиля. Резина должна быть по сезону. Можно использовать и всесезонную, но нужно помнить, что она не очень подходит для езды по заснеженным дорогам за городом.

Аккумулятор

Многие аккумуляторы могут не выдержать зимних перепадов температуры. Если вы не уверены в работе аккумулятора и раньше уже были проблемы, то стоит провести диагностику батареи.

Новые дворники

Если вы уже почувствовали, что старые дворники начали скрипеть или оставлять полосы во время дождя, то их нужно заменить.

Также можно обойтись заменой резинки, если ваша модель авто такое допускает. Отметим, что новые стоят не дорого, поэтому лучше закупить их.

Щетка со скребком

Снег из автомобиля нужно когда он еще мягкий. Если снег на машине вас застал врасплох и к утру он стал уже твердым, то в таком случае поможет специальная щетка со скребком. В частности, снег нужно убирать со всего автомобиля, а не только из лобового стекла.

Лопата

Маленькая лопата должна быть в багажнике автомобиля не только зимой. Она поможет справиться во время снегопадов.