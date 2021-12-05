"Зупинився час": житель Києва жахнув станом доріг (фото)

"У Києві існує свій Бермудський трикутник - місце, де зупинився час... Фотографіями дуже складно передати який тут трешак на дорогах, далі вглиб все те ж саме і навіть гірше", - написав Орленко.

Дороги в селі Жуляни (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

Він також зазначив, що, напевно, багато тут, хто тут сам їздив, щоб об'їхати пробки на кільцевій дорозі.

Дороги в селі Жуляни (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

"Місцеві довгожителі бачили і нюхали свіжий асфальт ще за часів "совка", і всі ті блага цивілізації прийшли сюди, коли будувався Жулянський шляхопровід... Що Жулянський шляхопровід, що дорога вздовж вулиці Нова - все це об'єкти незавершеного будівництва... " - додав Андрій.

Дороги в селі Жуляни (фото: facebook.com/andrii.orlenko)

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