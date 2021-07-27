Основатель киевской банды днем тренировал детей, а ночью изображал народного мстителя

Александр Оверченко, которого называют Сэнсэем, организовал преступную группу, которая нападала и грабила судей, чиновников и правоохранителей. При этом 42-летний житель Черниговской области был президентом Федерации содействия развитию спорта и рукопашного боя в Украине и занимался тренировкой детей.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook .

Сэнсэй в совершенстве владел мерами конспирации, знал методы оперативно-розыскной деятельности и даже открыл свой телеграмм-канал, где публиковал допросы потерпевших.

Его группировка действовала с 2017 года. На счету преступников кровавое нападение на юриста в Киеве, разбой в доме судьи апелляционного суда и нападение на мэра одного из городов.

В состав преступной группы входили 10 человек. Их подозревают в совершении не менее двух десятков тяжких и особо тяжких преступлений.

В Киеве задержали группу опасных преступников (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Преступления банды

В 2017 году, преступники совершили покушение на убийство полицейского. Они прикрепили под колесо его автомобиля взрывное устройство. В результате этого правоохранитель получил телесные повреждения.

В апреле 2018 году в Броварах злоумышленники совершили разбойное нападение на дом одного из судей апелляционного суда.

В Киеве задержали группу опасных преступников (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

В сентябре 2018 напали на столичного адвоката. Преступники прострелили мужчине обе ноги и похитили у него 15 тысяч долларов, 1 тысячу евро и ювелирные изделия.

В декабре 2020 году в селе Гора злоумышленники напали на IT-бизнесменов, забрали у них машины и банковские карты.

Тщательно все готовили

Правоохранители рассказали, что преступники тщательно готовились к каждому своему нападению. Они следили за жертвами, устанавливали видео слежку, передвигались пешком или на велосипедах.

В Киеве задержали группу опасных преступников (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

"Информацию о жертвах нападений злоумышленники получали из интернет-изданий и СМИ, изучали декларации, использовали видео с квадрокоптеров", - рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

В Киеве задержали группу опасных преступников (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Наказание

Преступной группировке грозит до 15 лет лишения свободы, самому же главарю банды - пожизненное заключение.