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Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

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Київ, Вівторок 27 липня 2021 21:55
Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника Колаж РБК-Україна: в Києві затримали групу небезпечних злочинців
Автор: Роман Мирончук

Олександр Оверченко, якого називають Сенсеєм, організував злочинну групу, яка нападала і грабувала суддів, чиновників і правоохоронців. При цьому 42-річний житель Чернігівської області був президентом Федерації сприяння розвитку спорту та рукопашного бою в Україні та займався тренуванням дітей.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Сенсей досконало володів заходами конспірації, знав методи оперативно-розшукової діяльності і навіть відкрив свій телеграм-канал, де публікував допити потерпілих.

Його угрупування діяло з 2017 року. На рахунку злочинців кривавий напад на юриста в Києві, розбій в будинку судді апеляційного суду та напад на мера одного з міст.

До складу злочинної групи входили 10 осіб. Їх підозрюють у скоєнні щонайменше два десятки тяжких і особливо тяжких злочинів.

Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Злочини банди

У 2017 році, злочинці скоїли замах на вбивство поліцейського. Вони прикріпили під колесо його автомобіля вибуховий пристрій. В результаті цього правоохоронець отримав тілесні ушкодження.

У квітні 2018 року в Броварах зловмисники скоїли розбійний напад на будинок одного з суддів апеляційного суду.

Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

У вересні 2018 напали на столичного адвоката. Злочинці прострелили чоловікові обидві ноги і викрали у нього 15 тисяч доларів, 1 тисячу євро та ювелірні вироби.

У грудні 2020 року в селі Гора зловмисники напали на IT-бізнесменів, забрали у них машини та банківські картки.

Ретельно все готували

Правоохоронці розповіли, що злочинці ретельно готувалися до кожного свого нападу. Вони стежили за жертвами, встановлювали відео стеження, пересувалися пішки або на велосипедах.

Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

"Інформацію про жертви нападів зловмисники отримували з інтернет-видань та ЗМІ, вивчали декларації, використовували відео з квадрокоптера", - розповів начальник поліції Київської області Андрій Небитов.

Засновник київської банди вдень тренував дітей, а вночі зображував народного месника

У Києві затримали групу небезпечних злочинців (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Покарання

Злочинному угрупованню загрожує до 15 років позбавлення волі, самому ж ватажкові банди - довічне ув'язнення.

Нагадаємо, українців попередили про нових нахабних шахраїв, які працюють через "Нову пошту".

Ми також писали про те, що під Києвом злодії вдерлися в будинок пенсіонерів і катували їх.

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