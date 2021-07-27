Украинцев предупреждают о новых наглых мошенниках: работают через "Новую почту"

Мошенники в Украине придумали новый способ дурачить людей. На этот раз они предлагают на сайтах бесплатных объявлений купить смартфоны по заниженной цене, используя при этом доставку Новой почтой наложенным платежом.

Как работает схема "развода"

Украинка Мария рассказала свои историю о том, как ее обманули. Она заказала Apple IPhone 12 pro max в одном из Телеграм-каналов по сниженной цене. Товар мошенники отправили через "Новую Почту" наложенным платежом, чтобы у нее не возникло никаких подозрений.

Мария пришла на почту забирать свой заказ. Продавцы указали информацию о товаре в описании посылки. В почтовом отделении девушке дали открыть лишь картонную коробку. В ней лежал запечатанный "товар". Но открыть якобы заводскую коробку клиентке не разрешили.

"После оплаты мы забираем товар, отходим в зону распечатывания. И долго пытаемся открыть упаковку желаемого телефона. Коробку смогли открыть только способом "порвать", потому что ее склеили изнутри. Когда открыли коробку телефона, то обнаружили кирпич и записку. Почта отказывается возвращать средства, выставляя себя посредниками", — рассказала Мария.

Полиция не смогла помочь

Девушка пришла на "Новую почту" с полицией, но там ей сказали, что в обязанности сотрудников не входит проверка товаров перед отправкой.

Как не стать жертвой аферистов

Не "ведитесь" на товары в интернете по заниженной стоимости. Обычно мошенники пользуются этим, чтобы привлечь покупателя. Лучше приобретать товары у проверенных продавцов и получить гарантию на товар. В случае обмана - обращайтесь незамедлительно в полицию!