ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Под Киевом воры ворвались в дом пенсионеров и пытали их: все закончилось трагедией

Новина українською →
Бровары, Пятница 16 июля 2021 09:04
Под Киевом воры ворвались в дом пенсионеров и пытали их: все закончилось трагедией Под Киевом воры пытали пенсионеров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киевской области в селе Русанов воры ворвались в дом пожилых людей с целью обокрасть их. Трое мужчин связали пожилую пару и требовали сказать, где они хранят ценные вещи и деньги.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что трое неизвестных зашли в дом пожилых супругов, связали хозяев и, нанеся телесные повреждения мужчине, потребовали информацию о том, где супруги хранят сбережения.

После пыток воры забрали деньги и ювелирные изделия и скрылись в неизвестном направлении.

После нападения неизвестных 60-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Жена вызвала полицию.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают все меры для розыска злоумышленников.

Под Киевом воры ворвались в дом пенсионеров и пытали их: все закончилось трагедиейПод Киевом воры напали на пенсионеров (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Как мы писали ранее, в Киеве разгар лета, а вместе с ним и разгар отпусков. Отсутствием хозяев квартиры долгое время активно пользуются преступники, а именно воры.

Читайте РБК-Украина в Google News
нападение
LITE
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины
16 июля - Маков день: что нельзя делать, приметы, у кого именины