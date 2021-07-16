Под Киевом воры ворвались в дом пенсионеров и пытали их: все закончилось трагедией
В Киевской области в селе Русанов воры ворвались в дом пожилых людей с целью обокрасть их. Трое мужчин связали пожилую пару и требовали сказать, где они хранят ценные вещи и деньги.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что трое неизвестных зашли в дом пожилых супругов, связали хозяев и, нанеся телесные повреждения мужчине, потребовали информацию о том, где супруги хранят сбережения.
После пыток воры забрали деньги и ювелирные изделия и скрылись в неизвестном направлении.
После нападения неизвестных 60-летний мужчина скончался от сердечного приступа. Жена вызвала полицию.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции, кинологи, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и принимают все меры для розыска злоумышленников.
Под Киевом воры напали на пенсионеров (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Как мы писали ранее, в Киеве разгар лета, а вместе с ним и разгар отпусков. Отсутствием хозяев квартиры долгое время активно пользуются преступники, а именно воры.