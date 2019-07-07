Умер легендарный певец и композитор: он основал музыкальное направление

Умер музыкант Жуан Жилберту (фото: pixabay.com)

На песни Жуан Жилберту и поныне записывают каверы

Жуан Жилберту, основатель музыкального стиля в популярной музыке босса-нова, умер в Бразилии в возрасте 88 лет. Об этом сообщает BBC.

Причины смерти не указываются, но известно, что в последние годы у музыканта были серьезные проблемы со здоровьем. Жилберту умер в своем доме в Рио-де-Жанейро.

Жуан Жилберту - бразильский музыкант, гитарист, певец и композитор-песенник, прославился, как пионер жанра босса-нова. Отметим, что еще одним основателем жанра считается Антониу Карлос Жобин, который вместе с Жилберту занимался развитием жанра.

Жуан Жилберту (фото: соцсети)

Для справки, босса-нова - стиль популярной бразильской музыки, представляющий собой синтез местного фольклора (байау, самба) и некоторых элементов джаза.

Музыка босса-нова приобрела международную популярность в 1960-х годах. Одной из самых известных композиций стиля стала Desafinado, которую и поныне перепевают джазовые музыканты со всех уголков мира.

Desafinado в исполнении Жуана Жилберту (видео: YouTube/Caleb Meruvia)

Жилберту родился в северо-восточном штате Баия (Бразилия) в 1931 году и начал музыкальную карьеру в возрасте 18 лет.

Выход его альбома Chega de Saudade в конце 1950-х годов стал переломным моментом для бразильской музыки. Жилберту жил и работал в США и Мексике, но в 1980 году снова вернулся в Бразилию.

Desafinado в современном исполнении группой Stringspace (видео: YouTube/StringspaceLive)

К слову, недавно Юрий Шатунов попал в больницу прямо перед концертом во время гастрольного тура по России. Экс-солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован.

Также мы писали о том, что в возрасте 18 лет умер музыкант, который писал хиты для всемирноизвестного рэпера Face.

Напомним, недавно трагически погиб экс-участник легендарной группы "Песняры".