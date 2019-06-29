Юрий Шатунов экстренно госпитализирован: свежие подробности

Юрий Шатунов попал в больницу - свежие подробности и причины госпитализации (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Юрий Шатунов рассказал, что его концерт мог бы не состояться, если бы не медики

Юрий Шатунов попал в больницу прям перед концертом во время гастрольного тура по России. Экс-солист группы "Ласковый май" был экстренно госпитализирован. Как сообщают российские СМИ, инцидент произошел в Новороссийске, куда Шатунов приехал с концертом. Отмечается, что причиной госпитализации стала резкая зубная боль. Впрочем, медики смогли быстро оказать помощь певцу, благодаря чему он не отменил свое выступление.

Как рассказал сам Юрий Шатунов, боль была настолько сильной, что обезболивающие ему уже не помогали.

"Пришлось нам обратиться в скорую, приехали клевые девчонки. Быстро все организовали, отвезли в больничку, сделали снимки. В общем, починили и восстановили меня. Я, конечно, безумно им благодарен за это, если бы все было иначе, то я сегодня бы здесь не стоял", - со сцены произнес артист.

Концертный директор и продюсер Шатунова подтвердил, что артисту действительно пришлось обратиться к медикам из-за сильнейшей зубной боли.

"За несколько часов до концерта Юре стало плохо. Очень сильно болел зуб, обезболивающие не помогали и мы вызвали медиков. Поехали в больницу, стоматологи быстро приняли певца и качественно поставили на зуб пломбу. И сделали все совершенно бесплатно", — рассказал "КП" Аркадий Кудряшов.

Юрий Шатунов попал в больницу - свежие подробности и причины госпитализации (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Госпитализация произошла 26 июня, однако Шатунов только позднее рассказал об этом журналистам. Незадолго до концерта певцу пришлось вызвать скорую помощь. Шатунов повел себя очень мужественно и заявил, что не будет отменять выступление, поскольку фанаты раскупили билеты еще за неделю до концерта. При этом представители добавили, что бригада скорой помощи была сильно удивлена, когда увидела в гостинице звезду такого масштаба.

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Напомним, что ранее участника группы Aerosmith госпитализировали прямо со сцены.

До этого мы писали, что известный рок-музыкант экстренно госпитализирован.