ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помер легендарний співак та композитор: він заснував музичний напрям

STYLERЖиття    07.07.2019 - 12:49
Помер легендарний співак та композитор: він заснував музичний напрям
Помер музикант Жуан Жілберту (фото: pixabay.com)

На пісні Жуана Жілберту і понині записують кавери

Жуан Жілберту, засновник музичного стилю в популярній музиці боса-нова, помер у Бразилії у віці 88 років. Про це повідомляє BBC.

Причини смерті не вказуються, але відомо, що в останні роки у музиканта були серйозні проблеми зі здоров'ям. Жілберту помер у своєму будинку в Ріо-де-Жанейро.

Жуан Жілберту - бразильський музикант, гітарист, співак та композитор-пісняр, прославився, як піонер жанру боса-нова. Зазначимо, що ще одним фундатором жанру вважається Антоніу Карлос Жобін, який разом з Жілберту займався розвитком жанру.

Помер легендарний співак та композитор: він заснував музичний напрям

Жуан Жілберту (фото: соцмережі)

Для довідки, боса-нова - стиль популярної бразильської музики, що представляє собою синтез місцевого фольклору (байау, самба) і деяких елементів джазу.

Музика боса-нова отримала міжнародну популярність в 1960-х роках. Однією з найвідоміших композицій стилю стала Desafinado, яку й понині переспівують джазові музиканти з усіх куточків світу.

Desafinado у виконанні Жуана Жілберту (відео: YouTube/Caleb Meruvia)

Жілберту народився в північно-східному штаті Баія (Бразилія) в 1931 році і почав музичну кар'єру у віці 18 років.

Вихід альбому Chega de Saudade в кінці 1950-х років став переломним моментом для бразильської музики. Жілберту жив і працював у США і Мексиці, а у 1980 році знову повернувся до Бразилії.

Desafinado в сучасному виконанні групою Stringspace (відео: YouTube/StringspaceLive)

До речі, нещодавно Юрій Шатунів потрапив у лікарню прямо перед концертом під час гастрольного туру по Росії. Екс-соліст групи "Ласковый май" був екстрено госпіталізований.

Також ми писали про те, що у віці 18 років помер музикант, який писав хіти для відомого репера Face.

Нагадаємо, нещодавно трагічно загинув екс-учасник легендарного гурту "Пісняри".

Знаменитий гітарист "Ляпіса Трубецького" впав у кому Шестиразовий володар Греммі: помер легендарний музикант
Новини України музыкант
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся