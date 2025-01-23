"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів
Прогнози букмекерів на "Оскар-2025" (фото: Getty Images)
Невдовзі стануть відомі всі номінанти на премію "Оскар-2025", церемонія якої запланована на 2 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді.
Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, які обробили цифри майже 10 000 своїх зареєстрованих користувачів, щоб створити офіційні коефіцієнти.
Нижче представлений список офіційних шансів на номінацію "Оскар-2025". Прогнозовані переможці виділені чорним кольором.
Найкращий фільм
- Бруталіст - 6/1
- "Анора" - 13/2
- "Конклав" - 7/1
- "Емілія Перес" - 7/1
- "Wicked: Чародійка"- 17/2
- "Цілковитий незнайомець" - 21/2
- "Дюна: Частина друга "- 23/2
- "Субстанція" - 14/1
- "Справжній біль" - 18/1
- "Сінг-сінг" - 25/1
Найкраща режисерська робота
- Брейді Корбет, "Бруталіст" - 9/5
- Шон Бейкер, Анора - 4/1
- Жак Одіар, "Емілія Перес" - 5/1
- Едвард Бергер, "Конклав" - 11/2
- Коралі Фаргіт, "Субстанція" - 23/2
Найкраща чоловіча роль
- Едрієн Броуді, "Бруталіст" - 39/20
- Рейф Файнс, "Конклав" - 39/10
- Тімоті Шаламе, "Повна невідомість" - 4/1
- Колман Домінго, "Сінг-Сінг" - 11/2
- Деніел Крейг, "Квір" - 18/1
Найкраща жіноча роль
- Демі Мур, "Субстанція" - 12/5
- Майкі Медісон, "Анора" - 11/4
- Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес" - 11/2
- Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка" - 15/2
- Фернанда Торрес, "Я все ще тут" - 21/2
Найкраща чоловіча роль другого плану
- Кіран Калкін, Справжній біль - 83/50
- Гай Пірс, "Бруталіст" - 5/1
- Юра Борисов, "Анора" - 6/1
- Едвард Нортон, "Повна невідомість" - 13/2
- Джеремі Стронг, "Учень" - 16/1
Найкраща жіноча роль другого плану
- Зої Салданья, "Емілія Перес" - 83/50
- Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка" - 37/10
- Ізабелла Росселліні, "Конклав" - 6/1
- Фелісіті Джонс, "Бруталіст" - 17/2
- Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця" - 22/1
Найкращий оригінальний сценарій
- "Анора" - 41/20
- "Бруталіст" - 17/5
- "Справжній біль" - 4/1
- "Субстанція" - 7/1
- "Hard Truths" - 18/1
Найкращий адаптований сценарій
- "Конклав" - 83/50
- "Сінг-сінг" - 5/1
- "Емілія Перес" - 5/1
- "Хлопчаки з "Нікеля" - 7/1
- "Цілковитий незнайомець" - 9/1
Найкращий анімаційний фільм
- Дикий робот - 46/25
- Потік - 17/5
- Навиворіт-2 - 9/2
- Мемуари равлика - 15/2
- Уоллес і Громіт: Помста - 8/1
До слова, раніше ми розповідали про 5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль.