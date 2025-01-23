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"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів

Четвер 23 січня 2025 14:55
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"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів Прогнози букмекерів на "Оскар-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Невдовзі стануть відомі всі номінанти на премію "Оскар-2025", церемонія якої запланована на 2 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді.

Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, які обробили цифри майже 10 000 своїх зареєстрованих користувачів, щоб створити офіційні коефіцієнти.

Нижче представлений список офіційних шансів на номінацію "Оскар-2025". Прогнозовані переможці виділені чорним кольором.

Найкращий фільм

  • Бруталіст - 6/1
  • "Анора" - 13/2
  • "Конклав" - 7/1
  • "Емілія Перес" - 7/1
  • "Wicked: Чародійка"- 17/2
  • "Цілковитий незнайомець" - 21/2
  • "Дюна: Частина друга "- 23/2
  • "Субстанція" - 14/1
  • "Справжній біль" - 18/1
  • "Сінг-сінг" - 25/1

Найкраща режисерська робота

  • Брейді Корбет, "Бруталіст" - 9/5
  • Шон Бейкер, Анора - 4/1
  • Жак Одіар, "Емілія Перес" - 5/1
  • Едвард Бергер, "Конклав" - 11/2
  • Коралі Фаргіт, "Субстанція" - 23/2

Найкраща чоловіча роль

  • Едрієн Броуді, "Бруталіст" - 39/20
  • Рейф Файнс, "Конклав" - 39/10
  • Тімоті Шаламе, "Повна невідомість" - 4/1
  • Колман Домінго, "Сінг-Сінг" - 11/2
  • Деніел Крейг, "Квір" - 18/1

Найкраща жіноча роль

  • Демі Мур, "Субстанція" - 12/5
  • Майкі Медісон, "Анора" - 11/4
  • Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес" - 11/2
  • Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка" - 15/2
  • Фернанда Торрес, "Я все ще тут" - 21/2

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Кіран Калкін, Справжній біль - 83/50
  • Гай Пірс, "Бруталіст" - 5/1
  • Юра Борисов, "Анора" - 6/1
  • Едвард Нортон, "Повна невідомість" - 13/2
  • Джеремі Стронг, "Учень" - 16/1

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Зої Салданья, "Емілія Перес" - 83/50
  • Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка" - 37/10
  • Ізабелла Росселліні, "Конклав" - 6/1
  • Фелісіті Джонс, "Бруталіст" - 17/2
  • Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця" - 22/1

Найкращий оригінальний сценарій

  • "Анора" - 41/20
  • "Бруталіст" - 17/5
  • "Справжній біль" - 4/1
  • "Субстанція" - 7/1
  • "Hard Truths" - 18/1

Найкращий адаптований сценарій

  • "Конклав" - 83/50
  • "Сінг-сінг" - 5/1
  • "Емілія Перес" - 5/1
  • "Хлопчаки з "Нікеля" - 7/1
  • "Цілковитий незнайомець" - 9/1

Найкращий анімаційний фільм

  • Дикий робот - 46/25
  • Потік - 17/5
  • Навиворіт-2 - 9/2
  • Мемуари равлика - 15/2
  • Уоллес і Громіт: Помста - 8/1

До слова, раніше ми розповідали про 5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль.

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