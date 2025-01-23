"Оскар-2025". Переможці головних номінацій - у прогнозах букмекерів

Невдовзі стануть відомі всі номінанти на премію "Оскар-2025", церемонія якої запланована на 2 березня в театрі "Долбі" в Голлівуді.

Про те, які фільми та актори мають найбільше шансів отримати заповітну статуетку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, які обробили цифри майже 10 000 своїх зареєстрованих користувачів, щоб створити офіційні коефіцієнти.

Нижче представлений список офіційних шансів на номінацію "Оскар-2025". Прогнозовані переможці виділені чорним кольором. Найкращий фільм Бруталіст - 6/1

"Анора" - 13/2

"Конклав" - 7/1

"Емілія Перес" - 7/1

"Wicked: Чародійка"- 17/2

"Цілковитий незнайомець" - 21/2

"Дюна: Частина друга "- 23/2

"Субстанція" - 14/1

"Справжній біль" - 18/1

"Сінг-сінг" - 25/1 Найкраща режисерська робота Брейді Корбет, " Бруталіст" - 9/5

Шон Бейкер, Анора - 4/1

Жак Одіар, "Емілія Перес" - 5/1

Едвард Бергер, "Конклав" - 11/2

Коралі Фаргіт, "Субстанція" - 23/2 Найкраща чоловіча роль Едрієн Броуді, "Бруталіст" - 39/20

Рейф Файнс, "Конклав" - 39/10

Тімоті Шаламе, "Повна невідомість" - 4/1

Колман Домінго, "Сінг-Сінг" - 11/2

"Сінг-Сінг" Деніел Крейг, "Квір" - 18/1 Найкраща жіноча роль Демі Мур, "Субстанція" - 12/5

Майкі Медісон, "Анора" - 11/4

Карла Софія Гаскон, "Емілія Перес" - 11/2

Синтія Еріво, "Wicked: Чародійка" - 15/2

"Wicked: Чародійка" Фернанда Торрес, "Я все ще тут" - 21/2 Найкраща чоловіча роль другого плану Кіран Калкін, Справжній біль - 83/50

Гай Пірс, "Бруталіст" - 5/1

Юра Борисов, "Анора" - 6/1

Едвард Нортон, "Повна невідомість" - 13/2

Джеремі Стронг, "Учень" - 16/1 Найкраща жіноча роль другого плану Зої Салданья, "Емілія Перес" - 83/50

Аріана Гранде, "Wicked: Чародійка" - 37/10

"Wicked: Чародійка" Ізабелла Росселліні, "Конклав" - 6/1

Фелісіті Джонс, "Бруталіст" - 17/2

Джеймі Лі Кертіс, "Остання танцівниця" - 22/1 Найкращий оригінальний сценарій "Анора" - 41/20

"Бруталіст" - 17/5

"Справжній біль" - 4/1

"Субстанція" - 7/1

"Hard Truths" - 18/1 Найкращий адаптований сценарій "Конклав" - 83/50

"Сінг-сінг" - 5/1

"Емілія Перес" - 5/1

"Хлопчаки з "Нікеля" - 7/1

"Цілковитий незнайомець" - 9/1 Найкращий анімаційний фільм Дикий робот - 46/25

Потік - 17/5

Навиворіт-2 - 9/2

Мемуари равлика - 15/2

Уоллес і Громіт: Помста - 8/1