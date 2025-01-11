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5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль

Субота 11 січня 2025 09:00
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5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль Барбара Стрейзанд і Люпіта Ніонго (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Отримати "Оскар" - це велике досягнення в кар'єрі будь-якого актора. Проте для деяких зірок ця нагорода стала надзвичайним здобутком вже з їхньої першої ролі.

Хто ці щасливці, для яких дебютна роль на великому екрані стала справжнім тріумфом? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Джулія Ендрюс

Джулі Ендрюс дебютувала на великому екрані у ролі Мері Поппінс, яка принесла їй премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у 1965 році.

5 акторів, які отримали &quot;Оскар&quot; за свою першу роль

Джулія Ендрюс (фото: Кіноріум)

Люпіта Ніонго

Люпіта Ніонго мала досвід участі у телевізійних шоу та невеликих кіноролях, що було цілком логічно, адже вона навчалася в Єльській школі драми. Проте свою першу велику роль у кіно вона отримала ще до завершення навчання і одразу ж здобула "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "12 років рабства".

5 акторів, які отримали &quot;Оскар&quot; за свою першу роль

Люпіта Ніонго (фото: Кіноріум)

Анна Паквін

У 1994 році 11-річна Анна Паквін здобула премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Піаніно".

5 акторів, які отримали &quot;Оскар&quot; за свою першу роль

Анна Паквін (фото: Кіноріум)

Дженніфер Гадсон

Роль Еффі Вайт у фільмі "Дівчата мрії" стала акторським дебютом Дженніфер Гадсон і принесла їй перший "Оскар".

5 акторів, які отримали &quot;Оскар&quot; за свою першу роль

Дженніфер Гадсон (фото: Кіноріум)

Барбара Стрейзанд

Барбара Стрейзанд здобула "Оскар" за найкращу жіночу роль завдяки своєму дебюту в кіно у фільмі "Смішна дівчинка".

5 акторів, які отримали &quot;Оскар&quot; за свою першу роль

Барбара Стрейзанд (фото: Кіноріум)

Раніше ми розповідали про 7 зірок, які змінили професію і покинули Голлівуд.

Також писали про 7 акторів, які мало не збожеволіли від своїх персонажів.

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