5 акторів, які отримали "Оскар" за свою першу роль

Отримати "Оскар" - це велике досягнення в кар'єрі будь-якого актора. Проте для деяких зірок ця нагорода стала надзвичайним здобутком вже з їхньої першої ролі.

Хто ці щасливці, для яких дебютна роль на великому екрані стала справжнім тріумфом? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Джулія Ендрюс

Джулі Ендрюс дебютувала на великому екрані у ролі Мері Поппінс, яка принесла їй премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у 1965 році.

Джулія Ендрюс (фото: Кіноріум)

Люпіта Ніонго

Люпіта Ніонго мала досвід участі у телевізійних шоу та невеликих кіноролях, що було цілком логічно, адже вона навчалася в Єльській школі драми. Проте свою першу велику роль у кіно вона отримала ще до завершення навчання і одразу ж здобула "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "12 років рабства".

Люпіта Ніонго (фото: Кіноріум)

Анна Паквін

У 1994 році 11-річна Анна Паквін здобула премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Піаніно".

Анна Паквін (фото: Кіноріум)

Дженніфер Гадсон

Роль Еффі Вайт у фільмі "Дівчата мрії" стала акторським дебютом Дженніфер Гадсон і принесла їй перший "Оскар".

Дженніфер Гадсон (фото: Кіноріум)

Барбара Стрейзанд

Барбара Стрейзанд здобула "Оскар" за найкращу жіночу роль завдяки своєму дебюту в кіно у фільмі "Смішна дівчинка".

Барбара Стрейзанд (фото: Кіноріум)