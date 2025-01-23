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"Оскар-2025". Победители главных номинаций - в прогнозах букмекеров

Четверг 23 января 2025 14:55
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"Оскар-2025". Победители главных номинаций - в прогнозах букмекеров Прогнозы букмекеров на "Оскар-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Вскоре станут известны все номинанты на премию "Оскар-2025", церемония которой запланирована на 2 марта в театре "Долби" в Голливуде.

О том, какие фильмы и актеры имеют больше всего шансов получить заветную статуэтку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, которые обработали цифры почти 10 000 своих зарегистрированных пользователей, чтобы создать официальные коэффициенты.

Ниже представлен список официальных шансов на номинацию "Оскар-2025". Прогнозируемые победители выделены черным цветом.

Лучший фильм

  • Бруталист - 6/1
  • "Анора" - 13/2
  • "Конклав" - 7/1
  • "Эмилия Перес" - 7/1
  • "Wicked: Чародейка" - 17/2
  • "Совершенный незнакомец" - 21/2
  • "Дюна: Часть вторая" - 23/2
  • "Субстанция" - 14/1
  • "Настоящая боль" - 18/1
  • "Синг-синг" - 25/1

Лучшая режиссерская работа

  • Брэйди Корбет, "Бруталист" - 9/5
  • Шон Бейкер, Анора - 4/1
  • Жак Одиар, "Эмилия Перес" - 5/1
  • Эдвард Бергер, "Конклав" - 11/2
  • Корали Фаргит, "Субстанция" - 23/2

Лучшая мужская роль

  • Эдриен Броуди, "Бруталист" - 39/20
  • Рэйф Файнс, "Конклав" - 39/10
  • Тимоти Шаламе, "Полная неизвестность" - 4/1
  • Колман Доминго, " Синг-Синг " - 11/2
  • Дэниел Крейг, "Квир" - 18/1

Лучшая женская роль

  • Деми Мур, "Субстанция" - 12/5
  • Майки Мэдисон, "Анора" - 11/4
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес" - 11/2
  • Синтия Эриво, " Wicked: Чародейка" - 15/2
  • Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - 21/2

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин, Настоящая боль - 83/50
  • Гай Пирс, "Бруталист" - 5/1
  • Юра Борисов, "Анора" - 6/1
  • Эдвард Нортон, "Полная неизвестность" - 13/2
  • Джереми Стронг, "Ученик" - 16/1

Лучшая женская роль второго плана

  • Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 83/50
  • Ариана Гранде, " Wicked: Чародейка" - 37/10
  • Изабелла Росселлини, "Конклав" - 6/1
  • Фелисити Джонс, "Бруталист" - 17/2
  • Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица" - 22/1

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора" - 41/20
  • "Бруталист" - 17/5
  • "Настоящая боль" - 4/1
  • "Субстанция" - 7/1
  • "Hard Truths" - 18/1

Лучший адаптированный сценарий

  • "Конклав" - 83/50
  • "Синг-синг" - 5/1
  • "Эмилия Перес" - 5/1
  • "Мальчишки из "Никеля" - 7/1
  • "Совершенный незнакомец" - 9/1

Лучший анимационный фильм

  • Дикий робот - 46/25
  • Поток - 17/5
  • Наизнанку-2 - 9/2
  • Мемуары улитки - 15/2
  • Уоллес и Громит: Месть - 8/1

К слову, ранее мы рассказывали о 5 актерах, которые получили "Оскар" за свою первую роль.

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