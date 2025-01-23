"Оскар-2025". Победители главных номинаций - в прогнозах букмекеров
Прогнозы букмекеров на "Оскар-2025" (фото: Getty Images)
Вскоре станут известны все номинанты на премию "Оскар-2025", церемония которой запланирована на 2 марта в театре "Долби" в Голливуде.
О том, какие фильмы и актеры имеют больше всего шансов получить заветную статуэтку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, которые обработали цифры почти 10 000 своих зарегистрированных пользователей, чтобы создать официальные коэффициенты.
Ниже представлен список официальных шансов на номинацию "Оскар-2025". Прогнозируемые победители выделены черным цветом.
Лучший фильм
- Бруталист - 6/1
- "Анора" - 13/2
- "Конклав" - 7/1
- "Эмилия Перес" - 7/1
- "Wicked: Чародейка" - 17/2
- "Совершенный незнакомец" - 21/2
- "Дюна: Часть вторая" - 23/2
- "Субстанция" - 14/1
- "Настоящая боль" - 18/1
- "Синг-синг" - 25/1
Лучшая режиссерская работа
- Брэйди Корбет, "Бруталист" - 9/5
- Шон Бейкер, Анора - 4/1
- Жак Одиар, "Эмилия Перес" - 5/1
- Эдвард Бергер, "Конклав" - 11/2
- Корали Фаргит, "Субстанция" - 23/2
Лучшая мужская роль
- Эдриен Броуди, "Бруталист" - 39/20
- Рэйф Файнс, "Конклав" - 39/10
- Тимоти Шаламе, "Полная неизвестность" - 4/1
- Колман Доминго, " Синг-Синг " - 11/2
- Дэниел Крейг, "Квир" - 18/1
Лучшая женская роль
- Деми Мур, "Субстанция" - 12/5
- Майки Мэдисон, "Анора" - 11/4
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес" - 11/2
- Синтия Эриво, " Wicked: Чародейка" - 15/2
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - 21/2
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин, Настоящая боль - 83/50
- Гай Пирс, "Бруталист" - 5/1
- Юра Борисов, "Анора" - 6/1
- Эдвард Нортон, "Полная неизвестность" - 13/2
- Джереми Стронг, "Ученик" - 16/1
Лучшая женская роль второго плана
- Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 83/50
- Ариана Гранде, " Wicked: Чародейка" - 37/10
- Изабелла Росселлини, "Конклав" - 6/1
- Фелисити Джонс, "Бруталист" - 17/2
- Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица" - 22/1
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора" - 41/20
- "Бруталист" - 17/5
- "Настоящая боль" - 4/1
- "Субстанция" - 7/1
- "Hard Truths" - 18/1
Лучший адаптированный сценарий
- "Конклав" - 83/50
- "Синг-синг" - 5/1
- "Эмилия Перес" - 5/1
- "Мальчишки из "Никеля" - 7/1
- "Совершенный незнакомец" - 9/1
Лучший анимационный фильм
- Дикий робот - 46/25
- Поток - 17/5
- Наизнанку-2 - 9/2
- Мемуары улитки - 15/2
- Уоллес и Громит: Месть - 8/1
К слову, ранее мы рассказывали о 5 актерах, которые получили "Оскар" за свою первую роль.