"Оскар-2025". Победители главных номинаций - в прогнозах букмекеров

Вскоре станут известны все номинанты на премию "Оскар-2025", церемония которой запланирована на 2 марта в театре "Долби" в Голливуде.

О том, какие фильмы и актеры имеют больше всего шансов получить заветную статуэтку, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, которые обработали цифры почти 10 000 своих зарегистрированных пользователей, чтобы создать официальные коэффициенты.

Ниже представлен список официальных шансов на номинацию "Оскар-2025". Прогнозируемые победители выделены черным цветом. Лучший фильм Бруталист - 6/1

"Анора" - 13/2

"Конклав" - 7/1

"Эмилия Перес" - 7/1

"Wicked: Чародейка" - 17/2

"Совершенный незнакомец" - 21/2

"Дюна: Часть вторая" - 23/2

"Субстанция" - 14/1

"Настоящая боль" - 18/1

"Синг-синг" - 25/1 Лучшая режиссерская работа Брэйди Корбет, " Бруталист" - 9/5

Шон Бейкер, Анора - 4/1

Жак Одиар, "Эмилия Перес" - 5/1

Эдвард Бергер, "Конклав" - 11/2

Корали Фаргит, "Субстанция" - 23/2 Лучшая мужская роль Эдриен Броуди, "Бруталист" - 39/20

Рэйф Файнс, "Конклав" - 39/10

Тимоти Шаламе, "Полная неизвестность" - 4/1

Колман Доминго, " Синг-Синг " - 11/2

Синг-Синг Дэниел Крейг, "Квир" - 18/1 Лучшая женская роль Деми Мур, "Субстанция" - 12/5

Майки Мэдисон, "Анора" - 11/4

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес" - 11/2

Синтия Эриво, " Wicked: Чародейка" - 15/2

Wicked: Чародейка" Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - 21/2 Лучшая мужская роль второго плана Киран Калкин, Настоящая боль - 83/50

Гай Пирс, "Бруталист" - 5/1

Юра Борисов, "Анора" - 6/1

Эдвард Нортон, "Полная неизвестность" - 13/2

Джереми Стронг, "Ученик" - 16/1 Лучшая женская роль второго плана Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 83/50

Ариана Гранде, " Wicked: Чародейка" - 37/10

Wicked: Чародейка" Изабелла Росселлини, "Конклав" - 6/1

Фелисити Джонс, "Бруталист" - 17/2

Джейми Ли Кертис, "Последняя танцовщица" - 22/1 Лучший оригинальный сценарий "Анора" - 41/20

"Бруталист" - 17/5

"Настоящая боль" - 4/1

"Субстанция" - 7/1

"Hard Truths" - 18/1 Лучший адаптированный сценарий "Конклав" - 83/50

"Синг-синг" - 5/1

"Эмилия Перес" - 5/1

"Мальчишки из "Никеля" - 7/1

"Совершенный незнакомец" - 9/1 Лучший анимационный фильм Дикий робот - 46/25

Поток - 17/5

Наизнанку-2 - 9/2

Мемуары улитки - 15/2

Уоллес и Громит: Месть - 8/1