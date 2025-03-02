"Оскар-2025": коли і де дивитися в Україні церемонію в прямому ефірі

Кіномани з усього світу з нетерпінням чекають на головну кіноподію року - церемонію вручення премії "Оскар".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де і коли дивитися церемонію онлайн в прямому ефірі в Україні і які цікавинки чекають на глядачів.

"Оскар-2025": де і коли дивитися онлайн

97-ма церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться в ніч з 2 на 3 березня 2025 року за київським часом. В Україні пряму трансляцію цього престижного заходу забезпечить телеканал "Суспільне Культура".

Розклад трансляції:

00:00 - передшоу "Оскар-2025: український погляд"

01:30 - червона доріжка "Оскара-2025"

02:00 - безпосередньо церемонія нагородження премією “Оскар-2025”

В Інтернеті трансляцію можна буде дивитися за цим посиланням.

Зазначимо, що передшоу вестиме актор, сценарист і режисер Ахтем Сеітаблаєв (він коментуватиме і червону доріжку).

Гостями студії стануть:

кінокритик Юрій Самусенко

акторка та військовослужбовиця Рита Бурковська

актор Іван Шаран

кінорежисери Любомир Левицький та Олеся Моргунець-Ісаєнко

режисерка та сценаристка Марися Нікітюк

режисер і продюсер Олексій Гладушевський

продюсерка Юлія Сінькевич

співрежисер номінованої "Порцелянової війни" Слава Леонтьєв.

До трансляції також долучиться режисер Мстислав Чернов - володар "Оскара-2024" за фільм "20 днів у Маріуполі".

Передшоу складатиметься з п'яти тематичних блоків, присвячених головним номінаціям "Оскара": найкращі актор та акторка, режисура, ігровий та документальний фільми. В кожному блоці ведучі та гості обговорять номінантів та поділяться своїми думками щодо головної кіноподії року.

Трансляцію церемонії нагородження перекладатимуть синхронні перекладачі Юрій Мазур та Людмила Дяченко.

Крім того, для глядачів із порушеннями слуху, прямий ефір буде супроводжуватися перекладом жестовою мовою, який забезпечать Тетяна Журкова та Лада Соколюк.

Додамо, що передшоу "Оскар-2025: український погляд" можна буде також дивитися з 21:00 на YouTube-каналі “Суспільне Культура".

Що відомо про "Оскар-2025"

Церемонія традиційно проходитиме в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Цьогорічним ведучим стане відомий комік і телеведучий, лауреат премії "Еммі" Конан О'Браєн.

Згідно з даними Oddschecker, прогнози на переможців в основних номінаціях виглядають наступним чином:

Найкращий фільм. "Анора" режисера Шона Бейкера є фаворитом з коефіцієнтом 1/2, особливо після перемоги на премії Гільдії продюсерів. Інші претенденти - "Конклав" (3/1) та "Бруталіст" (7/1).

"Анора" режисера Шона Бейкера є фаворитом з коефіцієнтом 1/2, особливо після перемоги на премії Гільдії продюсерів. Інші претенденти - "Конклав" (3/1) та "Бруталіст" (7/1). Найкращий режисер. Шон Бейкер ("Анора") лідирує з коефіцієнтом 4/9, а Бреді Корбет ("Бруталіст") має коефіцієнт 11/5.

Шон Бейкер ("Анора") лідирує з коефіцієнтом 4/9, а Бреді Корбет ("Бруталіст") має коефіцієнт 11/5. Найкращий актор. У цій номінації лідирує Едріен Броді ("Бруталіст") з коефіцієнтом 2/5. Йому в спину дихає Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець") з коефіцієнтом 2/1.

У цій номінації лідирує Едріен Броді ("Бруталіст") з коефіцієнтом 2/5. Йому в спину дихає Тімоті Шаламе ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець") з коефіцієнтом 2/1. Найкраща акторка. Всі прогнозисти віддають статуетку Демі Мур ("Субстанція") - вона лідирує з коефіцієнтом 1/2, значно випереджаючи усіх конкуренток.

Нагадаємо, що цього року вперше в історії премії номінацію отримала відкрита трансгендерна акторка. Мова про Карлу Софію Ґаскон, яка виконала головну роль у фільмі Жака Одіяра "Емілія Перес". Ця картина, до слова, номінована у 13 категоріях. Якби вона здобула перемогу в кожній з них, то перевершила б показники таких культових картин, як "Бен-Гур", "Титанік" і "Володар перснів: Повернення короля", які отримали свого часу по 11 статуеток.

Україна знову має шанс отримати "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм" з роботою "Порцелянова війна" Брендана Белломо і Слави Леонтьєва. Це вже третій рік поспіль, коли українські документалісти потрапляють до фінального списку. Минулого року "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший "Оскар" в історії.

Цікаво також і те, що у фільмі “Бруталіст" було використано технологію українського стартапу Respeecher для відтворення угорського акценту акторами. Однак це викликало неоднозначну реакцію в соціальних мережах. Дехто навіть закликав зняти стрічку з-поміж номінантів на "Оскар"!

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