"Оскар-2025": когда и где смотреть в Украине церемонию в прямом эфире

Киноманы со всего мира с нетерпением ждут главного кинособытия года - церемонии вручения премии "Оскар".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и когда смотреть церемонию онлайн в прямом эфире в Украине и какие интересности ждут зрителей.

"Оскар-2025": где и когда смотреть онлайн

97-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в ночь со 2 на 3 марта 2025 года по киевскому времени. В Украине прямую трансляцию этого престижного мероприятия обеспечит телеканал "Суспільне Культура".

Расписание трансляции:

00:00 - предшоу "Оскар-2025: украинский взгляд"

01:30 - красная дорожка "Оскара-2025"

02:00 - непосредственно церемония награждения премией "Оскар-2025"

В Интернете трансляцию можно будет смотреть по этой ссылке.

Отметим, что предшоу будет вести актер, сценарист и режиссер Ахтем Сеитаблаев (он будет комментировать и красную дорожку).

Гостями студии станут:

кинокритик Юрий Самусенко

актриса и военнослужащая Рита Бурковская

актер Иван Шаран

кинорежиссеры Любомир Левицкий и Олеся Моргунец-Исаенко

режиссер и сценарист Марыся Никитюк

режиссер и продюсер Алексей Гладушевский

продюсер Юлия Синькевич

сорежиссер номинированной "Фарфоровой войны" Слава Леонтьев.

К трансляции также присоединится режиссер Мстислав Чернов - обладатель "Оскара-2024" за фильм "20 дней в Мариуполе".

Предшоу будет состоять из пяти тематических блоков, посвященных главным номинациям "Оскара": лучшие актер и актриса, режиссура, игровой и документальный фильмы. В каждом блоке ведущие и гости обсудят номинантов и поделятся своими мыслями о главном кинособытии года.

Трансляцию церемонии награждения будут переводить синхронные переводчики Юрий Мазур и Людмила Дяченко.

Кроме того, для зрителей с нарушениями слуха, прямой эфир будет сопровождаться переводом на жестовый язык, который обеспечат Татьяна Журкова и Лада Соколюк.

Добавим, что предшоу "Оскар-2025: украинский взгляд" можно будет также смотреть с 21:00 на YouTube-канале "Суспільне Культура".

Что известно об "Оскаре-2025"

Церемония традиционно будет проходить в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. В этом году ведущим станет известный комик и телеведущий, лауреат премии "Эмми" Конан О'Брайен.

Согласно данным Oddschecker, прогнозы на победителей в основных номинациях выглядят следующим образом:

Лучший фильм. "Анора" режиссера Шона Бейкера является фаворитом с коэффициентом 1/2, особенно после победы на премии Гильдии продюсеров. Другие претенденты - "Конклав" (3/1) и "Бруталист" (7/1).

"Анора" режиссера Шона Бейкера является фаворитом с коэффициентом 1/2, особенно после победы на премии Гильдии продюсеров. Другие претенденты - "Конклав" (3/1) и "Бруталист" (7/1). Лучший режиссер. Шон Бейкер ("Анора") лидирует с коэффициентом 4/9, а Брэди Корбет ("Бруталист") имеет коэффициент 11/5.

Шон Бейкер ("Анора") лидирует с коэффициентом 4/9, а Брэди Корбет ("Бруталист") имеет коэффициент 11/5. Лучший актер. В этой номинации лидирует Эдриен Броди ("Бруталист") с коэффициентом 2/5. Ему в спину дышит Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полный незнакомец") с коэффициентом 2/1.

В этой номинации лидирует Эдриен Броди ("Бруталист") с коэффициентом 2/5. Ему в спину дышит Тимоти Шаламе ("Боб Дилан: Полный незнакомец") с коэффициентом 2/1. Лучшая актриса. Все прогнозисты отдают статуэтку Деми Мур ("Субстанция") - она лидирует с коэффициентом 1/2, значительно опережая всех конкуренток.

Напомним, что в этом году впервые в истории премии номинацию получила открытая трансгендерная актриса. Речь о Карле Софии Гаскон, которая исполнила главную роль в фильме Жака Одияра "Эмилия Перес". Эта картина, к слову, номинирована в 13 категориях. Если бы она одержала победу в каждой из них, то превзошла бы показатели таких культовых картин, как "Бен-Гур", "Титаник" и "Властелин колец: Возвращение короля", которые получили в свое время по 11 статуэток.

Украина снова имеет шанс получить "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" с работой "Фарфоровая война" Брендана Белломо и Славы Леонтьева. Это уже третий год подряд, когда украинские документалисты попадают в финальный список. В прошлом году "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый "Оскар" в истории.

Интересно также и то, что в фильме "Бруталист" была использована технология украинского стартапа Respeecher для воспроизведения венгерского акцента актерами. Однако это вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые даже призывали снять ленту из числа номинантов на "Оскар"!

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