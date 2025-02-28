"Оскар-2025": коли і де дивитися церемонію нагородження головної кінопремії року

В ніч із неділі на понеділок відбудеться головна кінопремія року "Оскар-2025". 97-а церемонія нагородження відбудеться в Dolby Theatre, Лос-Анджелес, Каліфорнія.

РБК-Україна (проєкт Styler) докладніше розповідає, де і коли можна подивитися онлайн-трансляцію.

Коли дивитися "Оскар"

Церемонію вручення "Оскар" транслюватимуть у США по телеканалу ABC і вперше в прямому ефірі на американському потоковому VOD-сервісі Hulu.

Захід відбудеться в Лос-Анджелесі 2 березня - за місцевим часом початок заплановано на 19:00, а за київським часом "Оскар" розпочнеться опівночі з 2 на 3 березня.

Де дивитися "Оскар"

Зазначимо, що премію можна буде подивитися і в Україні. Ексклюзивне право на трансляцію отримав канал "Суспільне Культура".

Розклад трансляції "Оскар-2025":

00:00 - передшоу "Оскар-2025: український погляд"

1:30 - "Оскар-2025". Червона доріжка

2:00 - "Оскар-2025". Церемонія нагородження.

Що відомо про "Оскар-2025"

Нагородження відбудеться у 23 категоріях.

Ведучим церемонії стане харизматичний і дотепний американський комік і телеведучий Конан О'Браєн.

Вручати нагороди переможцям будуть Емма Стоун, Кілліан Мерфі, Роберт Дауні-молодший, Да'Вайн Джой Рендолф та інші світові зірки.

Зазначимо, що найбільше номінацій - у стрічки "Емілія Перес", на другому місці - "Бруталіст". Фільм "Конклав" номінований у дев'яти категоріях, "Нікелеві Хлопці" - у двох.

Звання "Найкращого режисера" пророкують Жаку Одіару, Шону Бейкеру, Едварду Бергеру і Брейді Корбету. Серед акторів, яких бачать володарями статуетки цього року, - Едрієн Броуді, Тімоті Шаламе і Синтія Еріво.

Зазначимо, що на "Оскар-2025" номіновано український документальний фільм "Порцелянова війна". Він змагатиметься в тій самій категорії, в якій торік переміг фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі".



Коли дивитися "Оскар-2025" (фото: Getty Images)

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