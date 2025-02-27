Оскар-2025. Кому пророкують перемогу та чи змінився прогноз

Хто отримає "Оскар" у 2025 році? Про це стане відомо вже в ніч на 3 березня, адже саме тоді відбудеться церемонія, а поки можна ознайомитися з прогнозами експертів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на комбінований прогноз від Goldderby розповідає, у кого найбільше шансів на престижну нагороду.

Хто отримає "Оскар"

Так, за узагальненими результатами (які було визначено шляхом голосування юзерів, редакторів та експертів) було визначено потенційних переможців в усіх категоріях.

Найкращий фільм - "Анора" - 9/2

Найкраща режисерська робота - Шон Бейкер, "Анора"- 17/10

Найкраща жіноча роль - Демі Мур, "Субстанція" - 2/1

Найкраща чоловіча роль - Едрієн Броуді, "Бруталіст" - 9/5

Найкраща чоловіча роль другого плану - Кіран Калкін, "Справжній біль" - 29/20

Найкраща жіноча роль другого плану - Зої Салданья, "Емілія Перес" - 3/2

Кращий адаптований сценарій - "Конклав" - 3/2

Найкращий оригінальний сценарій - "Анора" - 2/1

Найкраща операторська робота - "Бруталіст" - 31/20

Найкращий дизайн костюмів - "Wicked: Чародійка" - 29/20

Найкращий макіяж і зачіска - "Субстанція" - 31/20

Найкращий монтаж фільму "Конклав" - 9/5

Найкращий постановочний дизайн - "Wicked: Чародійка" - 31/20

Найкращі показники - "Бруталіст" - 17/10

Найкращий звук - "Дюна: Частина друга" - 11/5

Найкраща пісня - "Емілія Перес" ("Ель-Мал") - 7/4

Найкращі візуальні ефекти" - Дюна: Частина друга" - 3/2

Найкращий повнометражний анімаційний фільм - "Дикий робот" - 17/10

Найкращий повнометражний документальний фільм - "Немає іншої землі" - 41/20

Найкращий міжнародний фільм - "Я все ще тут" - 15/8

Найкращий короткометражний анімаційний фільм - "Beautiful Men" - 31/10

Найкращий короткометражний документальний фільм - "I Am Ready, Warden" - 12/5

Найкращий короткометражний фільм у прямому ефірі - "Людина, яка не могла мовчати" - 49/20.

Що відомо про церемонію "Оскар"

97-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 2 березня 2025 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі. Ведучим цьогорічної церемонії стане американський комік Конан О'Браєн.

Цьогорічна церемонія буде незвичайною. Традиційну червону доріжку замінено на бордову, вагою понад 270 кілограмів. Її розгортанням займався сам Конан О'Браєн разом із командою техніків.

У ніч з 2 на 3 березня українські глядачі зможуть спостерігати за церемонією в прямому ефірі. Трансляція розпочнеться о 2:00 за київським часом

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