SAG Awards 2025. Оголошено переможців престижної премії Гільдії кіноакторів

В ніч на 24 лютого у США було оголошено переможців престижної премії SAG Awards 2025. Вважається, що церемонія демонструє, у кого з акторів є найбільше шансів отримати "Оскар".

Хто переміг на SAG Awards, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт премії.

Що відомо про премію

SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) - це щорічна премія Гільдії кіноакторів США, яка вручається за видатні акторські досягнення в кіно та на телебаченні. Нагорода вперше була вручена у 1995 році й швидко стала однією з найпрестижніших у Голлівуді.

Особливість премії SAG Awards у тому, що переможців обирають самі актори, члени Гільдії кіноакторів США. Це робить нагороду особливо цінною для номінантів, адже її вважають визнанням майстерності професійними колегами.

Премія включає номінації як для окремих виконавців, так і для акторських ансамблів, що підкреслює важливість командної роботи. Часто SAG Awards розглядають як індикатор майбутніх перемог на "Оскарі", особливо в акторських категоріях.

Список переможців SAG Awards

Так, на премії було визначено 12 номінацій. Їхніми переможцями стали:

Найкращий акторський склад в кіно - "Конклав"

найкраща жіноча роль - Демі Мур в фільмі "Субстанція"

найкраща чоловіча роль - Тімоте Шаламе, "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець"

найкраща акторка другого плану - Зої Салдана, "Емілія Перес"

найкращий актор другого плану - Кіран Калкін, "Справжній біль"

найкращий акторський склад у драматичному серіалі - "Сьогун"

найкраща акторка драматичного серіалу - Анна Савай, "Сьогун"

найкращий актор драматичного серіалу - Хіроюкі Санада, "Сьогун"

найкращий ансамбль у комедійному серіалі - "Убивства в одній будівлі"

найкраща акторка комедійного серіалу - Джин Смарт, "Хитрощі"

найкращий актор комедійного серіалу - Мартін Шорт, "Убивства в одній будівлі"

найкраща акторка міні-серіалу - Джессіка Ганнінг, "Оленя"

найкращий ансамбль каскадерів у фільмі - "Каскадери"

найкращий ансамбль каскадерів у серіалі - "Сьогун"

найкращий актор міні-серіалу - Колін Фаррелл, "Пінгвін".

Церемонія була урочистою та ефектною. Актори вражали стильними "луками", а найбільшу увагу привернула Демі Мур. Акторці, яка зіграла головну роль в фільмі "Субстанція", пророкують "Оскар", а перемога на SAG Awards лише підтверджує слова критиків.