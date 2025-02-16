Оскар-2025: хто переможе у головних номінаціях, свіжий прогноз

Церемонія вручення премії Оскар-2025 наближається, і букмекери вже визначили своїх фаворитів у основних номінаціях.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, хто має найбільші шанси на перемогу, а хто залишиться в тіні.
Наступні прогнози були отримані на основі об'єднаних чотирьох унікальних груп: експертів зі ЗМІ, редакторів, які цілий рік висвітлюють тему Оскара, найкращих користувачів, які мали відмінні показники точності минулого року, та інших користувачів, які займаються прогнозами.
Члени Академії кіномистецтва проголосують за номінантів до 18 лютого, а потім результати будуть підраховані компанією PricewaterhouseCoopers.
Переможців оголосять у прямому ефірі 2 березня під час церемонії вручення, яку буде вести Конан О'Браєн.
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При написанні матеріалу були використані джерела: веб-сайт прогнозів американських нагород і розважальних новин Goldderby, інформація про Оскар з Вікіпедії, а також трейлери до стрічок з YouTube.