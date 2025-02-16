Оскар-2025: кто победит в главных номинациях, свежий прогноз

Прогноз букмекеров на Оскар-2025

Следующие прогнозы были получены на основе объединенных четырех уникальных групп: экспертов из СМИ, редакторов, которые целый год освещают тему Оскара, лучших пользователей, которые имели отличные показатели точности в прошлом году, и других пользователей, которые занимаются прогнозами.

Члены Академии киноискусства проголосуют за номинатов до 18 февраля, а затем результаты будут подсчитаны компанией PricewaterhouseCoopers.

Победителей объявят в прямом эфире 2 марта во время церемонии вручения, которую будет вести Конан О'Брайен.

​​​Свежий прогноз относительно победителей Оскара-2025 (фото: Getty Images)

Лучший фильм

"Анора" - 5/1

"Бруталист" - 13/2

"Конклав" - 15/2

"Совершенный незнакомец" - 17/2

"Настоящая боль" - 9/1

"Эмилия Перес" - 19/2

"Я все еще здесь" - 23/2

"Субстанция" - 23/2

"Дюна: Часть вторая" - 14/1

"Мальчишки из "Никеля" - 18/1

Лучшая режиссерская работа

Шон Бейкер, "Анора" - 43/20

Брэйди Корбет, "Бруталист" - 53/20

Корали Фаргит, "Субстанция" - 11/2

Жак Одиар, "Эмилия Перес" - 13/2

Джеймс Менгольд, "Совершенный незнакомец" - 7/1

Лучшая женская роль

Деми Мур, "Субстанция" - 19/10

Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - 10/3

Майки Мэдисон, "Анора" - 4/1

Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка" - 7/1

Карла София Гаскон, "Эмилия Перес" - 9/1

Лучшая мужская роль

Эдриен Броуди, "Бруталист" - 2/1

Тимоти Шаламе, "Совершенный незнакомец" - 57/20

Рэйф Файнс, "Конклав" - 9/2

Колман Доминго, "Синг Синг" - 7/1

Себастьян Стэн, "Ученик" - 8/1

Лучшая женская роль второго плана

Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 7/4

Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка" - 17/5

Изабелла Росселлини, "Конклав" - 6/1

Фелисити Джонс, "Бруталист" - 6/1

Моника Барбаро, "Совершенный незнакомец" - 15/2

Лучшая мужская роль второго плана

Киран Калкин, "Настоящая боль" - 8/5

Гай Пирс, "Бруталист" - 9/2

Эдвард Нортон, "Совершенный незнакомец" - 5/1

Юра Бориснов, "Анора" - 13/2

Джереми Стронг, "Ученик" - 15/2

Лучший адаптированный сценарий

"Конклав" - 8/5

"Совершенный незнакомец" - 4/1

"Эмилия Перес" - 6/1

"Синг Синг" - 6/1

"Мальчишки из "Никеля" - 13/2

Лучший оригинальный сценарий

"Анора" - 9/5

"Субстанция" - 19/5

"Бруталист" - 9/2

"Настоящая боль" - 11/2

"5 сентября" - 17/2

Лучшая операторская работа

"Бруталист" - 7/4

"Дюна: Часть вторая" - 19/5

"Носферату" - 4/1

"Эмилия Перес" - 7/1

"Мария" - 8/1

Лучший дизайн костюмов

"Wicked: Чародейка" - 3/2

"Носферату" - 4/1

"Конклав" - 6/1

"Гладиатор II" - 6/1

"Совершенный незнакомец" - 7/1

Лучший монтаж фильма

"Конклав" - 13/5

"Анора" - 10/3

"Бруталист" - 18/5

"Эмилия Перес" - 11/2

"Wicked: Чародейка" - 7/1

Лучший макияж и прическа

"Субстанция" - 31/20

"Wicked: Чародейка" - 4/1

"Другой человек" - 5/1

"Носферату" - 6/1

"Эмилия Перес" - 8/1

Лучший постановочный дизайн

"Wicked: Чародейка" - 83/50

"Бруталист" - 19/5

"Дюна: Часть вторая" - 5/1

"Конклав" - 13/2

"Носферату" - 15/2

Лучшие показатели

"Бруталист" - 39/20

"Конклав" - 16/5

"Эмилия Перес" - 11/2

"Дикий робот" - 11/2

"Wicked: Чародейка" - 15/2

Лучшая песня

"Эмилия Перес" ("Эль Мал") - 9/5

"Шесть тройных восемь" ("Путешествие") - 39/10

"Эмилия Перес" ("Mi Camino") - 11/2

"Синг Синг" ("Как птица") - 6/1

Элтон Джон: Never Too Late ("Никогда не поздно") - 6/1

Лучший звук

"Wicked: Чародейка" - 41/20

"Дюна: Часть вторая" - 59/20

"Совершенный незнакомец" - 9/2

"Эмилия Перес" - 7/1

"Дикий робот" - 17/2

Лучшие визуальные эффекты

"Дюна: Часть вторая" - 13/8

"Королевство планеты обезьян" - 9/2

"Wicked: Чародейка" - 5/1

5/1 "Робби Уильямс: Better Man" - 11/2

"Чужой: Ромул" - 8/1

Лучший полнометражный анимационный фильм

"Дикий робот" - 15/8

"Поток. Последний кот на Земле" - 3/1

"Мыслями наизнанку 2" - 5/1

"Воспоминания Улитки" - 15/2

"Уоллес и Громит: Месть за птенцов" - 8/1

Лучший полнометражный документальный фильм

"Нет другой земли" - 9/5

"Сахарная трость" - 37/10

"Дневники черного ящика" - 11/2

"Порцелянова війна" - 6/1

"Саундтрек к государственному перевороту" - 13/2

Лучший международный фильм

"Я все еще здесь" - 41/20

"Эмилия Перес" - 14/5

"Семя Священного Инжира" - 11/2

"Поток" - 6/1

"Девушка с иглой" - 17/2

Лучший короткометражный анимационный фильм

"Beautiful Men" - 43/20

"Wander to Wonder" - 17/5

"Yuck!" - 4/1

"В тени кипариса" - 6/1

"Волшебные конфеты" - 15/2

Лучший короткометражный документальный фильм

"I Am Ready, Warden" - 2/1

"Инцидент" - 7/2

"Единственная девушка в оркестре" - 9/2

"Смерть по номерам" - 6/1

"Instruments of a Beating Heart" - 8/1

Лучший короткометражный фильм в прямом эфире