Оскар-2025: кто победит в главных номинациях, свежий прогноз

Церемония вручения премии Оскар-2025 приближается, и букмекеры уже определили своих фаворитов в основных номинациях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто имеет наибольшие шансы на победу, а кто останется в тени.
Следующие прогнозы были получены на основе объединенных четырех уникальных групп: экспертов из СМИ, редакторов, которые целый год освещают тему Оскара, лучших пользователей, которые имели отличные показатели точности в прошлом году, и других пользователей, которые занимаются прогнозами.
Члены Академии киноискусства проголосуют за номинатов до 18 февраля, а затем результаты будут подсчитаны компанией PricewaterhouseCoopers.
Победителей объявят в прямом эфире 2 марта во время церемонии вручения, которую будет вести Конан О'Брайен.
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При написании материала были использованы источники: веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, информация об Оскаре из Википедии, а также трейлеры к лентам с YouTube.