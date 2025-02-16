Оскар-2025: кто победит в главных номинациях, свежий прогноз
Церемония вручения премии Оскар-2025 приближается, и букмекеры уже определили своих фаворитов в основных номинациях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто имеет наибольшие шансы на победу, а кто останется в тени.
Прогноз букмекеров на Оскар-2025
Следующие прогнозы были получены на основе объединенных четырех уникальных групп: экспертов из СМИ, редакторов, которые целый год освещают тему Оскара, лучших пользователей, которые имели отличные показатели точности в прошлом году, и других пользователей, которые занимаются прогнозами.
Члены Академии киноискусства проголосуют за номинатов до 18 февраля, а затем результаты будут подсчитаны компанией PricewaterhouseCoopers.
Победителей объявят в прямом эфире 2 марта во время церемонии вручения, которую будет вести Конан О'Брайен.
Свежий прогноз относительно победителей Оскара-2025 (фото: Getty Images)
Лучший фильм
- "Анора" - 5/1
- "Бруталист" - 13/2
- "Конклав" - 15/2
- "Совершенный незнакомец" - 17/2
- "Настоящая боль" - 9/1
- "Эмилия Перес" - 19/2
- "Я все еще здесь" - 23/2
- "Субстанция" - 23/2
- "Дюна: Часть вторая" - 14/1
- "Мальчишки из "Никеля" - 18/1
Лучшая режиссерская работа
- Шон Бейкер, "Анора" - 43/20
- Брэйди Корбет, "Бруталист" - 53/20
- Корали Фаргит, "Субстанция" - 11/2
- Жак Одиар, "Эмилия Перес" - 13/2
- Джеймс Менгольд, "Совершенный незнакомец" - 7/1
Лучшая женская роль
- Деми Мур, "Субстанция" - 19/10
- Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - 10/3
- Майки Мэдисон, "Анора" - 4/1
- Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка" - 7/1
- Карла София Гаскон, "Эмилия Перес" - 9/1
Лучшая мужская роль
- Эдриен Броуди, "Бруталист" - 2/1
- Тимоти Шаламе, "Совершенный незнакомец" - 57/20
- Рэйф Файнс, "Конклав" - 9/2
- Колман Доминго, "Синг Синг" - 7/1
- Себастьян Стэн, "Ученик" - 8/1
Лучшая женская роль второго плана
- Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 7/4
- Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка" - 17/5
- Изабелла Росселлини, "Конклав" - 6/1
- Фелисити Джонс, "Бруталист" - 6/1
- Моника Барбаро, "Совершенный незнакомец" - 15/2
Лучшая мужская роль второго плана
- Киран Калкин, "Настоящая боль" - 8/5
- Гай Пирс, "Бруталист" - 9/2
- Эдвард Нортон, "Совершенный незнакомец" - 5/1
- Юра Бориснов, "Анора" - 13/2
- Джереми Стронг, "Ученик" - 15/2
Лучший адаптированный сценарий
- "Конклав" - 8/5
- "Совершенный незнакомец" - 4/1
- "Эмилия Перес" - 6/1
- "Синг Синг" - 6/1
- "Мальчишки из "Никеля" - 13/2
Лучший оригинальный сценарий
- "Анора" - 9/5
- "Субстанция" - 19/5
- "Бруталист" - 9/2
- "Настоящая боль" - 11/2
- "5 сентября" - 17/2
Лучшая операторская работа
- "Бруталист" - 7/4
- "Дюна: Часть вторая" - 19/5
- "Носферату" - 4/1
- "Эмилия Перес" - 7/1
- "Мария" - 8/1
Лучший дизайн костюмов
- "Wicked: Чародейка" - 3/2
- "Носферату" - 4/1
- "Конклав" - 6/1
- "Гладиатор II" - 6/1
- "Совершенный незнакомец" - 7/1
Лучший монтаж фильма
- "Конклав" - 13/5
- "Анора" - 10/3
- "Бруталист" - 18/5
- "Эмилия Перес" - 11/2
- "Wicked: Чародейка" - 7/1
Лучший макияж и прическа
- "Субстанция" - 31/20
- "Wicked: Чародейка" - 4/1
- "Другой человек" - 5/1
- "Носферату" - 6/1
- "Эмилия Перес" - 8/1
Лучший постановочный дизайн
- "Wicked: Чародейка" - 83/50
- "Бруталист" - 19/5
- "Дюна: Часть вторая" - 5/1
- "Конклав" - 13/2
- "Носферату" - 15/2
Лучшие показатели
- "Бруталист" - 39/20
- "Конклав" - 16/5
- "Эмилия Перес" - 11/2
- "Дикий робот" - 11/2
- "Wicked: Чародейка" - 15/2
Лучшая песня
- "Эмилия Перес" ("Эль Мал") - 9/5
- "Шесть тройных восемь" ("Путешествие") - 39/10
- "Эмилия Перес" ("Mi Camino") - 11/2
- "Синг Синг" ("Как птица") - 6/1
- Элтон Джон: Never Too Late ("Никогда не поздно") - 6/1
Лучший звук
- "Wicked: Чародейка" - 41/20
- "Дюна: Часть вторая" - 59/20
- "Совершенный незнакомец" - 9/2
- "Эмилия Перес" - 7/1
- "Дикий робот" - 17/2
Лучшие визуальные эффекты
- "Дюна: Часть вторая" - 13/8
- "Королевство планеты обезьян" - 9/2
- "Wicked: Чародейка" - 5/1
- "Робби Уильямс: Better Man" - 11/2
- "Чужой: Ромул" - 8/1
Лучший полнометражный анимационный фильм
- "Дикий робот" - 15/8
- "Поток. Последний кот на Земле" - 3/1
- "Мыслями наизнанку 2" - 5/1
- "Воспоминания Улитки" - 15/2
- "Уоллес и Громит: Месть за птенцов" - 8/1
Лучший полнометражный документальный фильм
- "Нет другой земли" - 9/5
- "Сахарная трость" - 37/10
- "Дневники черного ящика" - 11/2
- "Порцелянова війна" - 6/1
- "Саундтрек к государственному перевороту" - 13/2
Лучший международный фильм
- "Я все еще здесь" - 41/20
- "Эмилия Перес" - 14/5
- "Семя Священного Инжира" - 11/2
- "Поток" - 6/1
- "Девушка с иглой" - 17/2
Лучший короткометражный анимационный фильм
- "Beautiful Men" - 43/20
- "Wander to Wonder" - 17/5
- "Yuck!" - 4/1
- "В тени кипариса" - 6/1
- "Волшебные конфеты" - 15/2
Лучший короткометражный документальный фильм
- "I Am Ready, Warden" - 2/1
- "Инцидент" - 7/2
- "Единственная девушка в оркестре" - 9/2
- "Смерть по номерам" - 6/1
- "Instruments of a Beating Heart" - 8/1
Лучший короткометражный фильм в прямом эфире
- "Человек, который не мог молчать" - 41/20
- "Ануджа" - 10/3
- "Я не робот" - 9/2
- "Застава" - 6/1
- "Последний рейнджер" - 8/1
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При написании материала были использованы источники: веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, информация об Оскаре из Википедии, а также трейлеры к лентам с YouTube.