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Оскар-2025: кто победит в главных номинациях, свежий прогноз

Воскресенье 16 февраля 2025 09:00
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Оскар-2025: кто победит в главных номинациях, свежий прогноз Названы главные фавориты на победу в номинациях премии Оскар-2025 (фото: )
Автор: Любовь Блажко

Церемония вручения премии Оскар-2025 приближается, и букмекеры уже определили своих фаворитов в основных номинациях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто имеет наибольшие шансы на победу, а кто останется в тени.

Прогноз букмекеров на Оскар-2025

Следующие прогнозы были получены на основе объединенных четырех уникальных групп: экспертов из СМИ, редакторов, которые целый год освещают тему Оскара, лучших пользователей, которые имели отличные показатели точности в прошлом году, и других пользователей, которые занимаются прогнозами.

Члены Академии киноискусства проголосуют за номинатов до 18 февраля, а затем результаты будут подсчитаны компанией PricewaterhouseCoopers.

Победителей объявят в прямом эфире 2 марта во время церемонии вручения, которую будет вести Конан О'Брайен.

Оскар-2025: кто победит в главных номинациях, свежий прогноз​​​Свежий прогноз относительно победителей Оскара-2025 (фото: Getty Images)

Лучший фильм

  • "Анора" - 5/1
  • "Бруталист" - 13/2
  • "Конклав" - 15/2
  • "Совершенный незнакомец" - 17/2
  • "Настоящая боль" - 9/1
  • "Эмилия Перес" - 19/2
  • "Я все еще здесь" - 23/2
  • "Субстанция" - 23/2
  • "Дюна: Часть вторая" - 14/1
  • "Мальчишки из "Никеля" - 18/1

Лучшая режиссерская работа

  • Шон Бейкер, "Анора" - 43/20
  • Брэйди Корбет, "Бруталист" - 53/20
  • Корали Фаргит, "Субстанция" - 11/2
  • Жак Одиар, "Эмилия Перес" - 13/2
  • Джеймс Менгольд, "Совершенный незнакомец" - 7/1

Лучшая женская роль

  • Деми Мур, "Субстанция" - 19/10
  • Фернанда Торрес, "Я все еще здесь" - 10/3
  • Майки Мэдисон, "Анора" - 4/1
  • Синтия Эриво, "Wicked: Чародейка" - 7/1
  • Карла София Гаскон, "Эмилия Перес" - 9/1

Лучшая мужская роль

  • Эдриен Броуди, "Бруталист" - 2/1
  • Тимоти Шаламе, "Совершенный незнакомец" - 57/20
  • Рэйф Файнс, "Конклав" - 9/2
  • Колман Доминго, "Синг Синг" - 7/1
  • Себастьян Стэн, "Ученик" - 8/1

Лучшая женская роль второго плана

  • Зои Салданья, "Эмилия Перес" - 7/4
  • Ариана Гранде, "Wicked: Чародейка" - 17/5
  • Изабелла Росселлини, "Конклав" - 6/1
  • Фелисити Джонс, "Бруталист" - 6/1
  • Моника Барбаро, "Совершенный незнакомец" - 15/2

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин, "Настоящая боль" - 8/5
  • Гай Пирс, "Бруталист" - 9/2
  • Эдвард Нортон, "Совершенный незнакомец" - 5/1
  • Юра Бориснов, "Анора" - 13/2
  • Джереми Стронг, "Ученик" - 15/2

Лучший адаптированный сценарий

  • "Конклав" - 8/5
  • "Совершенный незнакомец" - 4/1
  • "Эмилия Перес" - 6/1
  • "Синг Синг" - 6/1
  • "Мальчишки из "Никеля" - 13/2

Лучший оригинальный сценарий

  • "Анора" - 9/5
  • "Субстанция" - 19/5
  • "Бруталист" - 9/2
  • "Настоящая боль" - 11/2
  • "5 сентября" - 17/2

Лучшая операторская работа

  • "Бруталист" - 7/4
  • "Дюна: Часть вторая" - 19/5
  • "Носферату" - 4/1
  • "Эмилия Перес" - 7/1
  • "Мария" - 8/1

Лучший дизайн костюмов

  • "Wicked: Чародейка" - 3/2
  • "Носферату" - 4/1
  • "Конклав" - 6/1
  • "Гладиатор II" - 6/1
  • "Совершенный незнакомец" - 7/1

Лучший монтаж фильма

  • "Конклав" - 13/5
  • "Анора" - 10/3
  • "Бруталист" - 18/5
  • "Эмилия Перес" - 11/2
  • "Wicked: Чародейка" - 7/1

Лучший макияж и прическа

  • "Субстанция" - 31/20
  • "Wicked: Чародейка" - 4/1
  • "Другой человек" - 5/1
  • "Носферату" - 6/1
  • "Эмилия Перес" - 8/1

Лучший постановочный дизайн

  • "Wicked: Чародейка" - 83/50
  • "Бруталист" - 19/5
  • "Дюна: Часть вторая" - 5/1
  • "Конклав" - 13/2
  • "Носферату" - 15/2

Лучшие показатели

  • "Бруталист" - 39/20
  • "Конклав" - 16/5
  • "Эмилия Перес" - 11/2
  • "Дикий робот" - 11/2
  • "Wicked: Чародейка" - 15/2

Лучшая песня

  • "Эмилия Перес" ("Эль Мал") - 9/5
  • "Шесть тройных восемь" ("Путешествие") - 39/10
  • "Эмилия Перес" ("Mi Camino") - 11/2
  • "Синг Синг" ("Как птица") - 6/1
  • Элтон Джон: Never Too Late ("Никогда не поздно") - 6/1

Лучший звук

  • "Wicked: Чародейка" - 41/20
  • "Дюна: Часть вторая" - 59/20
  • "Совершенный незнакомец" - 9/2
  • "Эмилия Перес" - 7/1
  • "Дикий робот" - 17/2

Лучшие визуальные эффекты

  • "Дюна: Часть вторая" - 13/8
  • "Королевство планеты обезьян" - 9/2
  • "Wicked: Чародейка" - 5/1
  • "Робби Уильямс: Better Man" - 11/2
  • "Чужой: Ромул" - 8/1

Лучший полнометражный анимационный фильм

  • "Дикий робот" - 15/8
  • "Поток. Последний кот на Земле" - 3/1
  • "Мыслями наизнанку 2" - 5/1
  • "Воспоминания Улитки" - 15/2
  • "Уоллес и Громит: Месть за птенцов" - 8/1

Лучший полнометражный документальный фильм

  • "Нет другой земли" - 9/5
  • "Сахарная трость" - 37/10
  • "Дневники черного ящика" - 11/2
  • "Порцелянова війна" - 6/1
  • "Саундтрек к государственному перевороту" - 13/2

Лучший международный фильм

  • "Я все еще здесь" - 41/20
  • "Эмилия Перес" - 14/5
  • "Семя Священного Инжира" - 11/2
  • "Поток" - 6/1
  • "Девушка с иглой" - 17/2

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • "Beautiful Men" - 43/20
  • "Wander to Wonder" - 17/5
  • "Yuck!" - 4/1
  • "В тени кипариса" - 6/1
  • "Волшебные конфеты" - 15/2

Лучший короткометражный документальный фильм

  • "I Am Ready, Warden" - 2/1
  • "Инцидент" - 7/2
  • "Единственная девушка в оркестре" - 9/2
  • "Смерть по номерам" - 6/1
  • "Instruments of a Beating Heart" - 8/1

Лучший короткометражный фильм в прямом эфире

  • "Человек, который не мог молчать" - 41/20
  • "Ануджа" - 10/3
  • "Я не робот" - 9/2
  • "Застава" - 6/1
  • "Последний рейнджер" - 8/1

Также мы писали о 12 самых громких скандалах "Оскара", которые все вспоминают до сих пор.

А еще узнайте, кто из победителей "Оскара" отказался от своих статуэток.

При написании материала были использованы источники: веб-сайт прогнозов американских наград и развлекательных новостей Goldderby, информация об Оскаре из Википедии, а также трейлеры к лентам с YouTube.

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