"Оскар-2025": Геллі Беррі пристрасно поцілувала голлівудського красеня на очах у його коханої

Так, Едріан Броуді, який сьогодні отримав свою другу статуетку за роль у фільмі "Бруталіст", та його супутниця відвідали 97-ту церемонію вручення премії "Оскар", яка відбулася 3 березня в Лос-Анджелесі. Едріан Броуді (фото: Getty Images)

На червоній доріжці вони зустрілися з актрисою Геллі Беррі, яка підійшла до них і попросила вибачення перед Чапман.

"Мені шкода, Джорджино, але я мушу це зробити", - сказала Беррі й пристрасно поцілувала Броуді.

Здавалось, актор був здивований, але не надто засмучений. Він відповів обіймами та підіграв колезі, щоб посилити драматичний ефект, а Чепмен при цьому аплодувала.

Геллі Беррі пояснила, що її вчинок був "помстою" за подію на "Оскарі" 2003 року. Тоді актриса вийшла на сцену, щоб оголосити переможця в категорії "Найкраща чоловіча роль".

Коли Броуді підійшов отримувати свою нагороду, він раптово поцілував Беррі прямо на очах у публіки.

У 2017 році Геллі розповіла Енді Коену в програмі "Дивись, що відбувається в прямому ефірі", що була настільки шокована поцілунком з Едріаном, що навіть не пам'ятає, як це сталося, і чи добре він цілується.

"Я не знаю - я була занадто зосереджена на тому, що, чорт візьми, відбувається зараз! Я навіть не знаю", - зізналася вона.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі в театрі Долбі відбулася 97-а церемонія вручення премії "Оскар". Ведучим заходу був комік Конан О'Браєн.

На відкритті на сцену вийшли американська поп-співачка Аріана Гранде і британська співачка та актриса Синтія Еріво.

Раніше ми вже повідомляли, що тріумфатором став фільм Шона Бейкера "Анора", який забрав чотири нагороди з п'яти.

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