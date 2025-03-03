"Оскар-2025": Хэлли Берри страстно поцеловала голливудского красавца на глазах у его возлюбленной

Так, Эдриан Броуди, который сегодня получил свою вторую статуэтку за роль в фильме "Бруталист", и его спутница посетили 97-ю церемонию вручения премии "Оскар", которая состоялась 3 марта в Лос-Анджелесе. Эдриан Броуди (фото: Getty Images)

На красной дорожке они встретились с актрисой Хэлли Берри, которая подошла к ним и попросила прощения перед Чапман.

"Мне жаль, Джорджино, но я должна это сделать", - сказала Берри и страстно поцеловала Броуди.

Казалось, актер был удивлен, но не слишком расстроен. Он ответил объятиями и подыграл коллеге, чтобы усилить драматический эффект, а Чепмен при этом аплодировала.

Хэлли Берри объяснила, что ее поступок был "местью" за событие на "Оскаре" в 2003 году. Тогда актриса вышла на сцену, чтобы объявить победителя в категории "Лучшая мужская роль".

Когда Броуди подошел получать свою награду, он внезапно поцеловал Берри прямо на глазах у публики.

В 2017 году Хэлли рассказала Энди Коэну в программе "Смотри, что происходит в прямом эфире", что была настолько шокирована поцелуем с Эдрианом, что даже не помнит, как это произошло, и хорошо ли он целуется.

"Я не знаю - я была слишком сосредоточена на том, что, черт возьми, происходит сейчас! Я даже не знаю", - призналась она.

Напомним, в Лос-Анджелесе в театре Долби состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Ведущим мероприятия был комик Конан О'Брайен.

На открытии на сцену вышли американская поп-певица Ариана Гранде и британская певица и актриса Синтия Эриво.

Ранее мы уже сообщали, что триумфатором стал фильм Шона Бейкера "Анора", который забрал четыре награды из пяти.

Вас может заинтересовать