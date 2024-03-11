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Оскар 2024: названо найкращий фільм

Понеділок 11 березня 2024 04:23
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Оскар 2024: названо найкращий фільм Який фільм отримав Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитро Войналович

Оскар 2024 за найкращий фільм отримала стрічка режисера Крістофера Нолана "Оппенгеймер".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Також у списку претендентів на перемогу були такі стрічки, як:

  • "Американська література"
  • "Анатомія падіння"
  • "Барбі"
  • "Залишені"
  • "Вбивці квіткової повні"
  • "Маестро"
  • "Минулі життя"
  • "Бідолашні створіння"
  • "Зона інтересу"

Цікаві факти про Оскар 2024

Завдяки фільму "Маестро" Стівен Спілберг збільшив свій рекорд за кількістю номінацій для однієї особи до 13.

Цього року в акторських номінаціях було представлено рекордну кількість ЛГБТК+ персонажів в фільмах - загалом 7: Аннетт Бенінг, Стерлінг К. Браун, Бредлі Купер, Колман Домінго, Джоді Фостер, Сандра Гюллер та Емма Стоун. Два актори, які зіграли ЛГБТК+ персонажів, є відкритими представниками спільноти у реальному житті (Домінго і Фостер) та ще одна акторка яка є квіром (Лілі Гладстон).

У віці 81 року Мартін Скорсезе, режисер фільму "Вбивці квіткового місяця", отримав свою десяту номінацію за найкращу режисуру з найбільшою кількістю номінацій на Оскар у цій категорії (включно з однією попередньою перемогою), ніж у будь-кого з нині живих. Скорсезе також став найстаршим номінантом у категорії "Найкращий режисер", випередивши Джона Г'юстона, якому було 79 років.

У 2024-му на Оскар номіновано чотири сімейні пари: Жюстін Тріє і Артур Харарі, Крістофер Нолан та Емма Томас, Грета Гервіг та Ноа Баумбак, Марго Роббі та Том Акерлі.

Десять акторів отримали свої перші номінації на Оскар: Емілі Блант, Деніел Брукс, Стерлінг К. Браун, Колман Домінго, Америка Феррера, Лілі Гладстон, Сандра Гюллер, Кілліан Мерфі, Да'Він Джой Рендольф і Джеффрі Райт.

Нагадаємо, що вперше в історії український фільм "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар.

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