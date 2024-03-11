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Оскар 2024: назван лучший фильм

Понедельник 11 марта 2024 04:23
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Оскар 2024: назван лучший фильм Какой фильм получил Оскар 2024 (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Оскар 2024 года за лучший фильм получила лента режиссера Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию церемонии награждения.

Также в списке претендентов на победу были такие ленты, как:

  • "Американская литература"
  • "Анатомия падения"
  • "Барби"
  • "Оставленные"
  • "Убийцы цветочной луны"
  • "Маэстро"
  • "Прошлые жизни"
  • "Бедные создания"
  • "Зона интереса"

Интересные факты об Оскаре 2024

Благодаря фильму "Маэстро" Стивен Спилберг увеличил свой рекорд по количеству номинаций для одного человека до 13.

В этом году в актерских номинациях было представлено рекордное количество ЛГБТК+ персонажей в фильмах - всего 7: Аннетт Беннинг, Стерлинг К. Браун, Брэдли Купер, Колман Доминго, Джоди Фостер, Сандра Гюллер и Эмма Стоун. Два актера, сыгравших ЛГБТК+ персонажей, являются открытыми представителями сообщества в реальной жизни (Доминго и Фостер) и еще одна актриса является квиром (Лили Гладстон).

В возрасте 81 года Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Убийцы цветочной луны", получил свою десятую номинацию за лучшую режиссуру с наибольшим количеством номинаций на Оскар в этой категории (включая одну предыдущую победу), чем у кого-либо из ныне живущих. Скорсезе также стал старейшим номинантом в категории "Лучший режиссер", опередив Джона Хьюстона, которому было 79 лет.

В 2024 году на Оскар номинированы четыре семейные пары: Жюстин Трие и Артур Харари, Кристофер Нолан и Эмма Томас, Грета Гервиг и Ноа Баумбак, Марго Робби и Том Акерли.

Десять актеров получили свои первые номинации на Оскар: Эмили Блант, Дэниел Брукс, Стерлинг К. Браун, Колман Доминго, Америка Феррера, Лили Гладстон, Сандра Гюллер, Киллиан Мерфи, Да'Вин Джой Рэндольф и Джеффри Райт.

Напомним, что впервые в истории украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.

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