Оскар 2023: хто претендує на перемогу, цікаві факти та де дивитися церемонію

Уже скоро відбудеться церемонія вручення Оскар 2023, де назвуть кращі фільми, найталановитіших акторів і режисерів року.
Коли саме й де можна буде спостерігати за цим грандіозним шоу, хто претендує на звання най-най-найкращих у світі кіно - читайте у нашому матеріалі нижче.
Вручення Оскара щорічно проводиться з метою визнання найкращих фільмів та творчих здобутків у кіноіндустрії. Ця золота статуетка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі кіно і є надважливою подією для кінематографії.
12 березня Академія кінематографічних мистецтв і наук вже 95-й раз відзначатиме найкращі фільми, випущені у минулого року.
Церемонія традиційно відбудеться у лос-анджелеському театрі "Долбі". Ведучим премії буде американський комік і телеведучий Джиммі Кіммел.
До слова, в Україні ексклюзивне право на показ прямої трансляції дійства отримав телеканал Суспільне Культура. Трансляцію можна буде дивитися у ніч з 12 на 13 березня (з 2:00 до 5:00 за київським часом).
Найкращий фільм
Найкращий режисер
Найкраща чоловіча роль
Найкраща жіноча роль
Найкраща чоловіча роль другого плану
Найкраща жіноча роль другого плану
Найкращий анімаційний повнометражний фільм
Найкращий міжнародний художній фільм
Також переможців визначатимуть у таких категоріях, як:
Додамо, що картина "Все завжди й водночас" представлена аж в 11 номінаціях.
Всього вручається 24 статуетки Оскар, одна з яких золота, решта - покриті бронзою.
Кожна статуетка важить близько 3,8 кг і має висоту 34 см.
Назва "Оскар" була запропонована актрисою Мері Пікфорд, яка вважала, що статуетка схожа на її дядька Оскара.
Рекордсменами за кількістю отриманих нагород Оскар на сьогодні є фільми “Бен-Гур” Вільяма Вайлера, “Титанік” Джеймса Камерона та “Володар перснів: Повернення короля” Пітера Джексона.
Найстаршим актором, який отримав Оскар, є Крістофер Пламмер. Він став лауреатом премії у віці 82 років за роль у фільмі “Початок”.
Наймолодшою акторкою, яка отримала Оскар, була 10-річна Татум О'Ніл за роль у фільмі “Клієнт” 1973 року.
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