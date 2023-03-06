Оскар 2023: кто претендует на победу, интересные факты и где смотреть церемонию

Когда пройдет Оскар 2023

Вручение Оскара ежегодно проводится с целью признания лучших фильмов и творческих достижений в киноиндустрии. Эта золотая статуэтка считается одной из самых престижных наград в мире кино и является важным событием для кинематографии.

12 марта Академия кинематографических искусств и наук уже в 95-й раз будет называть лучшие фильмы, выпущенные в прошлом году.

Церемония традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

К слову, в Украине эксклюзивное право на показ прямой трансляции действа получил телеканал Суспільне Культура. Трансляцию можно будет смотреть в ночь с 12 на 13 марта (с 2:00 до 5:00 по Киеву).

Список номинантов

Самый лучший фильм

На Западном фронте без перемен

Аватар: Путь воды

Банши Инишерина

Элвис

Все везде и сразу

Фабельманы

Тар

Топ Ган: Мэверик

Треугольник печали

Говорят женщины

Лучший режиссер

Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт ("Все везде и сразу")

Тодд Филд ("Тар")

Мартин Макдонах ("Банши Инишерина")

Рубен Эстлунд ("Треугольник печали")

Стивен Спилберг ("Фабельманы")

Лучшая мужская роль

Остин Батлер ("Элвис")

Колин Фаррелл ("Банши Инишерина")

Брендан Фрейзер ("Кит")

Пол Мескал ("Солнце мое")

Билл Найи ("Жить")

Лучшая женская роль

Кейт Бланшетт ("Тар")

Ана де Армас ("Блондинка")

Андреа Райсборо ("Ради Лесли")

Мишель Уильямс ("Фабельманы")

Мишель Йео ("Все везде и сразу")

Лучшая мужская роль второго плана

Брендан Глисон ("Банши Инишерина")

Брайан Тайри Генри ("Мост через озеро")

Джадд Хирш ("Фабельманы")

Барри Кеоган ("Банши Инишерина")

Ке Хюи Кван ("Все везде и сразу")

Лучшая женская роль второго плана

Анджела Бассетт ("Черная пантера: Ваканда навеки")

Хонг Чау ("Кит")

Кэрри Кондон ("Банши Инишерина")

Джейми Ли Кертис ("Все везде и сразу")

Стефани Сюй ("Все везде и сразу")

Лучший анимационный полнометражный фильм

Пиноккио Гильермо дель Торо

Марсель, ракушка в туфельках

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Морское монстр

Я – краснею

Лучший международный художественный фильм

На Западном фронте без изменений

Аргентина, 1985

Близко

Иа

Тихоня

Также победителей будут определять в таких категориях, как:

лучший оригинальный сценарий

лучший адаптированный сценарий

лучший документальный полнометражный фильм

лучший документальный короткометражный фильм

лучший игровой короткометражный фильм

лучший анимационный короткометражный фильм

лучшая музыка к фильму

лучшая песня к фильму

лучший монтаж

лучший звук

лучшая работа художника-постановщика

лучшая операторская работа

лучший грим и прически

дизайн костюмов

лучшие визуальные эффекты

Добавим, что картина "Все всегда и одновременно" представлена только в 11 номинациях.

Интересные факты о премии Оскар

Всего вручается 24 статуэтки Оскар, одна из которых золотая, остальные – покрыты бронзой.

Каждая статуэтка весит около 3,8 кг и имеет высоту 34 см.

Название "Оскар" было предложено актрисой Мэри Пикфорд, считавшей, что статуэтка похожа на ее дядю Оскара.

Рекордсменами по количеству полученных наград Оскар на сегодняшний день являются фильмы "Бен-Гур" Уильяма Вайлера, "Титаник" Джеймса Камерона и "Властелин колец: Возвращение короля" Питера Джексона.

Самым старшим актером, получившим Оскар, является Кристофер Пламмер. Он стал лауреатом премии в возрасте 82 лет за роль в фильме "Начало".

Самая молодая актриса, получившая Оскар, была 10-летняя Татум О'Нил за роль в фильме "Клиент" 1973 года.