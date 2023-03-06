Оскар 2023: кто претендует на победу, интересные факты и где смотреть церемонию

Уже скоро состоится церемония вручения Оскар 2023, где назовут лучшие фильмы, талантливейших актеров и режиссеров года.
Когда именно и где можно будет наблюдать за этим грандиозным шоу, кто претендует на звание самых-самых лучших в мире кино - читайте в нашем материале ниже.
Вручение Оскара ежегодно проводится с целью признания лучших фильмов и творческих достижений в киноиндустрии. Эта золотая статуэтка считается одной из самых престижных наград в мире кино и является важным событием для кинематографии.
12 марта Академия кинематографических искусств и наук уже в 95-й раз будет называть лучшие фильмы, выпущенные в прошлом году.
Церемония традиционно состоится в лос-анджелесском театре "Долби". Ведущим премии будет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.
К слову, в Украине эксклюзивное право на показ прямой трансляции действа получил телеканал Суспільне Культура. Трансляцию можно будет смотреть в ночь с 12 на 13 марта (с 2:00 до 5:00 по Киеву).
Самый лучший фильм
Лучший режиссер
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший международный художественный фильм
Также победителей будут определять в таких категориях, как:
Добавим, что картина "Все всегда и одновременно" представлена только в 11 номинациях.
Всего вручается 24 статуэтки Оскар, одна из которых золотая, остальные – покрыты бронзой.
Каждая статуэтка весит около 3,8 кг и имеет высоту 34 см.
Название "Оскар" было предложено актрисой Мэри Пикфорд, считавшей, что статуэтка похожа на ее дядю Оскара.
Рекордсменами по количеству полученных наград Оскар на сегодняшний день являются фильмы "Бен-Гур" Уильяма Вайлера, "Титаник" Джеймса Камерона и "Властелин колец: Возвращение короля" Питера Джексона.
Самым старшим актером, получившим Оскар, является Кристофер Пламмер. Он стал лауреатом премии в возрасте 82 лет за роль в фильме "Начало".
Самая молодая актриса, получившая Оскар, была 10-летняя Татум О'Нил за роль в фильме "Клиент" 1973 года.
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