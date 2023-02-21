Український мультик здобув нагороду Best Animated Film на міжнародному кінофестивалі

Українська анімаційна короткометражка "Непотрібні речі" здобула нагороду Best Animated Film на конкурсі у рамках Prague Film Awards - фестивалю незалежного кіно у Празі (Чехія).

Про це повідомили у прес-службі Державного агентства України з питань кіно.

Як зазначили на фестивалі, стрічку "Непотрібні речі" було визнано переможцем "на знак визнання відповідності найвищим стандартам досконалості в категорії".

Цей мультфільм - дебютна робота Дмитра Лісенбарта. Анімація створена за мотивами оповідання Роберта Шеклі "Крамниця старовинних чудасій". Світова прем'єра фільму відбулася минулого року на 24-му Шанхайському міжнародному кінофестивалі.

Стрічка "Непотрібні речі" створена кінокомпанією "Маркус Фільм" за підтримки Держкіно. Режисером фільму виступив Дмитро Лісенбарт, автори сценарію - Лісенбарт та Андрій Рушковський, художник-постановник - Дмитро Кривоніс, продюсер - Віталій Хало.

Кадр із мультика "Непотрібні речі" (фото: usfa.gov.ua)

Про що мультфільм

Анімаційна короткометражка "Непотрібні речі" розповідає історію робота на ім'я Роб. Якось він гуляв містом і на вітрині "Магазини непотрібних речей" побачив літнього чоловіка, який сидів у кріслі. Поруч із чоловіком стояла табличка "Продається".

Власник магазину повідомив, що товар виставлено на продаж. Чоловіка звали Роберт. Робу хотілося мати друга. Він оформив покупку та отримав квитанцію.

Кадр із мультика "Непотрібні речі" (фото: usfa.gov.ua)

Роберт пояснив, що тепер він став домашнім вихованцем Роба і тепер той повинен забезпечити його дахом над головою і їжею, а також потурбуватися, щоб той не нудьгував. Так робот і людина почали жити разом.

Відео: тизер мультфільму "Непотрібні речі"