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Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 11:04
Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности
Андрей Богдан отдыхает на Сейшелах (колаж РБК-Украина)

Андрей Богдан попал в очередной скандал из-за постов в Facebook

Андрей Богдан в очередной раз оконфузился из-за своих постов в Facebook, которые он публикует с Сейшельских Островов - там экс-глава Офиса президента Владимира Зеленского отдыхает после увольнения с должности.

Напомним, недавно стало известно, что Богдан после отставки решил отдохнуть от дел и отправился в райское место. Конечно же, бывший чиновник сразу поделился с подписчиками солнечными фотографиями, на которых он в шортах и футболке позирует на фоне океана с табличкой, где написано "Сейшелы". Свой снимок он сопроводил такими словами: "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!"

Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности

Скриншот поста Богдана с Сейшел (facebook.com/Андрей Богдан)

На следующий день Богдан запостил новые снимки с островов и пожаловался, что ему скучно. А чтобы скрасить будни в экзотической стране, Богдан призвал девушек приезжать к нему в гости. Написал экс-соратник Зеленского вот что: "Девочки тут такое дело. Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие".

Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности

Скриншот поста Богдана про "девочек" (facebook.com/Андрей Богдан)

В свою очередь многие украинцы отметили не так красивые фото Богдана, как его безграмотность, ведь ошибки в постах адвоката видны невооруженным глазом.

"Андрію, цього разу лише три коми пропустили. Не дякуйте", - обратился к Богдану Владимир Грисюк и показал, где и какие именно допустил ошибки экс-соратник Зеленского.

Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности

Скриншот

  • Что-то с орфографией не то... Или это кому-то конкретному привет?
  • Ошибочный Богдан...
  • "Не легко" пишеться разом, недоучка.
  • Якою мовою написано текст?
  • Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Стыдно должно быть.
  • Действительно безграмотный, или просто троллит? В любом случае, это некрасиво и низко как для человека его ранга.

Ошибочный Богдан: экс-соратника Зеленского обвинили в безграмотности

Скриншот

Один из комментаторов иронично подметил: "Ниважно як написано. Главне шоп з душой".

Добавим, что по информации СМИ, Андрей Богдан проводит отпуск на Сейшельских Островах вместе со своим другом - застройщиком Андреем Ваврышем. С этим человеком Богдан часто замечался на различных мероприятиях и отдыхах. Например, именно с Ваврышем бывший глава Офиса президента праздновал свадьбу Андрея Довбенко в Сен-Тропе на юге Франции в то время, когда Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в День Независимости Украины.

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Новости Украины Андрей Богдан
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