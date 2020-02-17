Богдан после отставки улетел в райское место: скучаю за вами

Бывший глава Офиса президента улетел отдыхать на острова
Андрей Богдан после своей отставки с должности главы Офиса президента решил отдохнуть от дел и отправился в райское место, а именно на Сейшельские острова. Об этом он сам сообщил на своей страничке в Facebook.
"Друзі дуже скучаю за вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі ви будете займатись тим, що вам подобається. Розумію вам не легко, денег нет, но вы держитесь!!!"- написал Богдан, процитировав фразу Медведева.
На фото бывший глава ОП в шортах и футболке позирует на фоне океана с табличкой с надписью "Сейшелы".
Кстати, не исключено, что Богдан отдыхает в том же отеле на острове Маэ, где в 2018 году проводил свой отпуск Юрий Луценко с семьей. Тогда журналисты подсчитали, что совокупно расходы на отдых всей семьи экс-генпрокурора составили более 52 тысяч евро.
Также отметим, что по некоторым данным в 2020 году на Сейшельских островах проводил отдых Петр Порошенко. Правда, информация от бывшего соратника президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова не была подтверждена никакими другими источниками.
Пользователи сети отреагировали на фото Богдана в комментариях. Некоторые украинцы желают ему хорошего отдыха, некоторые упрекают.
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