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Богдан на Сейшелах скучает по девочкам: нетрадиционные и страшненькие

STYLERПерсоны    18.02.2020 - 18:51
Богдан на Сейшелах скучает по девочкам: нетрадиционные и страшненькие
Богдан на Сейшелах скучает (Коллаж РБК-Украина)

Андрей Богдан пожаловался, что ему скучно на Сейшельских островах

Андрей Богдан после ухода с должности главы Офиса президента отправился отдыхать на Сейшельские острова. Однако райское место ему очень быстро наскучило, о чем он сообщил в социальных сетях и даже предложил девушкам составить ему компанию.

"Девочки, тут такое дело. Приехал на Сейшелы, а тут скукатища. Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать, так сказать, в трудную минуту? А то совсем изгоревался я. Безвластие", - написал экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Богдан на Сейшелах скучает по девочкам: нетрадиционные и страшненькие

Фото: facebook.com/Андрей Богдан

Пост моментально стал популярным в сети и в комментариях пользователи начали высмеивать слова Богдана. Он же в ответ обновил публикацию и отметил, кто откликнулся на его призыв.

"В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - добавил Богдан.

Богдан на Сейшелах скучает по девочкам: нетрадиционные и страшненькие

Фото: facebook.com/Андрей Богдан

Пользователи возмутились публикацией экс-главы Офиса президента и предложили ему съездить в Якутию, если уж на Сейшелах ему скучно.

  • А в Якутию не хочется?
  • Папуасов поищи и будет тебе счастье.
  • Ждем возвращения. Хлеб-соль-стриптиз.
  • Чувство юмора такое же, как и труселя. Молодец!
  • Желаю Вам, чтобы к Вам всегда прилетали только девочки, а не взрывающиеся железные штуковины, которые сегодня целый день прилетают в Украину.
  • Высылаю корову, только нужно доить, 3 раза в день.
  • Выйди оттуда, разбойник!
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