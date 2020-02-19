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Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності

STYLERЖиття    19.02.2020 - 11:04
Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності
Андрій Богдан відпочиває на Сейшелах (колаж РБК-Україна)

Андрій Богдан потрапив у черговий скандал через пости в Facebook

Андрій Богдан вкотре осоромився через свої пости в Facebook, які він публікує з Сейшельських Островів - там екс-глава Офісу президента Володимира Зеленського відпочиває після звільнення з посади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Богдан після відставки вирішив відпочити від справ і відправився в райське місце. Звичайно ж, колишній чиновник одразу поділився з підписниками сонячними фотографіями, на яких він у шортах і футболці позує на тлі океану з табличкою, де написано "Сейшели". Свій знімок він супроводив такими словами: "Друзі дуже скучаю за Вами, не сплю не їм. Вірю, скоро всі Ви будете займатись тим, що Вам подобається. Розумію Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!"

Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності

Скріншот поста Богдана з Сейшел (facebook.com/Андрей Богдан)

Наступного дня Богдан запостив нові знімки з островів і поскаржився, що йому нудно. А щоб скрасити будні в екзотичній країні, Богдан закликав дівчат приїжджати до нього в гості. Написав екс-соратник Зеленського ось що: "Девочки тут такое дело. Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости? Поддержать так сказать в трудную минуту. А то совсем изгоревался я. Безвластие".

Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності

Скріншот поста Богдана про "дівчаток" (facebook.com/Андрій Богдан)

У свою чергу багато українці відзначили не так гарні фото Богдана, як його безграмотність, адже помилки в постах адвоката видно неозброєним оком.

"Андрію, цього разу лише три комі пропустили. Не дякуйте", - звернувся до Богдана Володимир Грисюк і показав, де і які саме допустив помилки екс-соратник Зеленського.

Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності

Скріншот

  • Что-то с орфографией не то... Или это кому-то конкретному привет?
  • Ошибочный Богдан...
  • "Не легко" пишеться разом, недоучка.
  • Якою мовою написано текст?
  • Ошибка на ошибке и ошибкой погоняет. Стыдно должно быть.
  • Действительно безграмотный, или просто троллит? В любом случае, это некрасиво и низко как для человека его ранга.

Помилковий Богдан: екс-соратника Зеленського звинуватили в безграмотності

Скріншот

Один з коментаторів іронічно підмітив: "Ниважно як написано. Главне шоп з душой".

Додамо, що за інформацією ЗМІ, Андрій Богдан проводить відпустку на Сейшельських Островах разом зі своїм другом - забудовником Андрієм Вавришем. З цією людиною Богдан часто помічався на різних заходах і отдыхах. Наприклад, саме з Ваврышем колишній глава Офісу президента святкував весілля Андрія Довбенка в Сен-Тропе на півдні Франції в той час, коли Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в День Незалежності України.

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Новини України Андрій Богдан
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