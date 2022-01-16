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Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

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Воскресенье 16 января 2022 21:21
Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом Фото: Комнатные растения (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Большинство из нас обзаводясь вазонами в первую очередь думают, что это всего лишь декор, но некоторые эксперты не согласны. Существует целое направление, которое учит, какие растения следует выращивать в доме для привлечения тех или иных благ.

В статье Styler ниже речь о комнатных цветах, способных принести в дом любовь и семейное счастье, пишет Damy.club.

Спатифиллум, он же "Женское счастье"

Многолетнее растение родом из далеких южно-американских лесов, которое растить несложно. Опрыскивайте ваш спатифиллум каждый день, а весной - пересаживайте в свежую почву.

Говорят, что спатифиллум поможет незамужним найти найдут свою половинку. Тем, кто мечтает о ребенке - забеременеть. А в доме, где есть "Женское счастье", всегда будет любовь и взаимопонимание.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Спатифиллум (pixabay.com)

Узамбарская фиалка, или сенполия

Фиалки любят тщательный уход, им нужно много света, и они не терпят жесткую воду. Фиалка поможет поддержать мир в семье. Говорят, что возлюбленные будут меньше ссориться, ведь этот цветок - символ вечной любви.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Сенполия (pixabay.com)

Китайская роза, гибискус

Гибискусу нужно тепло, ведь он родом из тропиков, Говорят, если у вас в доме появится гибискус, ждите скоро страстную любовь.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Гибискус (pixabay.com)

Хойя, или "восковой плющ"

Хойя принесет вам семейное счастье, особенно если вы поставите ее в свою спальню. Ее соцветие очень похоже на искусственное и очень вкусно пахнет.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Хойя (rastenievod.com)

Мирт

Считается, что мирт делает брак удачным, а в сложившуюся уже семью приносит счастье и мир. В некоторых странах это растение даже считается лучшим подарком для молодоженов.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Мирт (rastenievod.com)

Аихризон, "Дерево любви"

У растения своеобразная листва, похожая по форме на сердечки. Аихризон, как понятно из названия, приносит любовь и счастье своему обладателю.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Аихризон (rastenievod.com)

Калатея

Она красива и неприхотлива. Калатея помогает нам в нашей семейной жизни, потому что она - символ домашнего счастья.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Калатея (rastenievod.com)

Хлорофитум, "Семейное счастье"

За этим растением легко ухаживать. Поговаривают, что с хлорофитумом ваша семейная жизнь будет счастливой и спокойной.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Хлорофитум (rastenievod.com)

Кислица (Оксалис)

Говорят, что если вы хотите найти свою любовь, сохранить семью, то заведите кислицу.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Кислица (rastenievod.com)

Антуриум, "мужское счастье"

Считается, что антуриум мужчинам дает мужскую силу. А всем вместе - успех и счастье в любви.

Эти комнатные цветы принесут любовь и семейное счастье в ваш дом

Фото: Антуриум (pixabay.com)

Ранее мы писали, почему в доме нельзя держать комнатный плющ.

Также эксперты рассказали, что произойдет, если выращивать дома цветок "женское счастье".

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