Орхидея расцветет в любое время без удобрения: как заставить ее выбросить цветонос

Орхидея - растение неприхотливое, но если ей что-то "не нравится" - цвести она не будет. Однако способов заставить тропическое растение выбросить цветонос - немало. Их суть сводится к тому, чтобы устроить цветку стресс.

Как без внесения удобрений добиться цветения орхидеи - читайте ниже в нашем материале.

Резкая смена температуры

Орхидея - теплолюбивое растение, для которого оптимальной является температура от +18 до +25 градусов и около +16 в период покоя. Устройте орхидее, которая долго не цветет, температурный шок.

Такой способ подойдет для летнего сезона. Когда ночью температура достигнет около +16, выносите орхидею на балкон. А днем заносите в дом. После того, как она начнет то нагреваться, то охлаждаться, станет активно расти и выпустит цветоносы.

Добавьте света

Осенью и зимой используйте искусственный свет. Подойдут галогенные, люминесцентные лампы (до 40 Вт), а вот обычные лампы накаливания могут навредить цветку. Стоять под искусственным светом она должна по 14 часов в день.

Оставьте без полива

Интервал между поливами надо уменьшить до одного раза в 10 дней. А все способы подкормки и биостимуляции надо исключить. Когда появится цветонос, вернитесь к обычному режиму полива.

Окуните в теплую воду

Опустите горшок с растением в теплую воду (около 35 градусов) и оставьте на 10-20 минут. Повторяйте действия три дня подряд, а затем оставьте цветок без увлажнения. Скоро вы увидите стрелку-цветонос. Отметим, что для растения с ослабленными корнями и привявшими листьями такой способ не подойдет.

Устройте испытание холодом

Поставьте цветок в ванну или таз. Начните поливать ее прохладной водой из душа или лейки в течение 20 минут. Затем протрите внешние корни растения кубиком льда 20-30 секунд. Повторите процедуру два раза в день.

Далее оставьте орхидею в прохладном помещении (около +14+17 градусов, но не ниже) на две недели, не поливая и не удобряя.

После этого занесите обратно в тепло (+18+25).