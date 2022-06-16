ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ця помилка приводить до того, що петунія припиняє цвісти

Новость на русском →
Четвер 16 червня 2022 17:46
Ця помилка приводить до того, що петунія припиняє цвісти Як правильео доглядати за петунією (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Найулюбленішою рослиною власників присадибних та дачних ділянок є петунія. Однак це вимоглива рослина і не у всіх виходить виростити пишну квітучу шапку.

Яких помилок не варто допускати - читайте нижче.

Часто на початку петунія дуже гарно цвіте, аде згодом щось трапляється і рослина зупиняє пишне цвітіння.

Зазвичай помилка полягає в тому, що не видаляються відцвілі бутони. Під ними знаходяться насіннєві коробочки. Якщо на ділянці багато комах, то квіти успішно запилюються і після цвітіння починається визрівання насіння.

Для того, щоб щоб петунії часто цвіли, варто обривати відцвілі бутони. Також на довго це не можна відкладати, тому що в низці садово-городніх справ про це можна легко забути.

Зазначимо, що з усієї сили не слід рвати, це робиться легким рухом руки.

Ця помилка приводить до того, що петунія припиняє цвістиЯк правильно вирощувати петунію (freepik)

Як правильно доглядати за петуніями

Петунії починають цвісти вже в травні, а відцвітають чи не останніми.

Зокрема, необхідно сформувати і обробити бутони і квіти. Лише після цього петунії можна висаджувати на клумби або в вазони.

Також ґрунт потрібно складати певним чином: торф, пісок, дернова земля, компост. Можна додати комплексне мінеральне добриво в гранулах, яке забезпечить рівномірне живлення рослинам. З кожним поливом гранули поступово розчиняться та насичують рослину поживними речовинами.

До того ж квіти можна підгодувати фосфором або калієм. Саме ці елементи відповідають за пишність і яскравість.

Раніше ми повідомляли, як чорнобривці в городі допоможуть захистити ваш урожай.

Також, які кімнатні рослини принесуть любов і сімейне щастя в будинок.

Окрім того, що зробити, щоб орхідея розквітла у будь-який час без добрива.

Читайте РБК-Україна в Google News
цветы петуния
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими