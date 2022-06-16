Ця помилка приводить до того, що петунія припиняє цвісти
Найулюбленішою рослиною власників присадибних та дачних ділянок є петунія. Однак це вимоглива рослина і не у всіх виходить виростити пишну квітучу шапку.
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Часто на початку петунія дуже гарно цвіте, аде згодом щось трапляється і рослина зупиняє пишне цвітіння.
Зазвичай помилка полягає в тому, що не видаляються відцвілі бутони. Під ними знаходяться насіннєві коробочки. Якщо на ділянці багато комах, то квіти успішно запилюються і після цвітіння починається визрівання насіння.
Для того, щоб щоб петунії часто цвіли, варто обривати відцвілі бутони. Також на довго це не можна відкладати, тому що в низці садово-городніх справ про це можна легко забути.
Зазначимо, що з усієї сили не слід рвати, це робиться легким рухом руки.
Як правильно вирощувати петунію (freepik)
Як правильно доглядати за петуніями
Петунії починають цвісти вже в травні, а відцвітають чи не останніми.
Зокрема, необхідно сформувати і обробити бутони і квіти. Лише після цього петунії можна висаджувати на клумби або в вазони.
Також ґрунт потрібно складати певним чином: торф, пісок, дернова земля, компост. Можна додати комплексне мінеральне добриво в гранулах, яке забезпечить рівномірне живлення рослинам. З кожним поливом гранули поступово розчиняться та насичують рослину поживними речовинами.
До того ж квіти можна підгодувати фосфором або калієм. Саме ці елементи відповідають за пишність і яскравість.
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