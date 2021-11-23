Ощадбанк взимает с людей деньги во время оформления "Карты киевлянина": что произошло

Клиент Ощадбанку пожаловался на учреждение. Он рассказал, что банк без его ведома заключил с ним договор страхования при оформлении Карты киевлянина. Отмечается, что в банке эту процедуру назвали "обязательной", но на официальных ресурсах этой информации нет.

Об этом клиент Руслан Некрутенко рассказал на сайте Минфин .

По его словам, во время оформления карты ему заявили, что нужно оплатить 70 гривен за выпуск пластика.

"Я оплатил эти деньги в кассе, где мне дали квитанцию, в которой стоит получатель "МетЛайф", который не имеет никакого отношения к производству пластика", – рассказал мужчина.

Затем он решил в банке в интернете узнать, как эта компания причастна к выпуску Карты киевлянина. Однако после этого представители банка пообещали вернуть деньги.

Также через несколько дней мужчине поступил звонок из банка. Представитель учреждения сообщил, что открытие муниципальной карты включает обязательное страхование на 1 месяц, которое стоит 70 гривен. Однако, клиент возмущается, что такой информации нигде нет.

Сбербанк без ведома клиента оформил страховку (minfin.com.ua)

"Получается, я заплатил 70 грн какой-то шарашкиной конторе "МетЛайф" за выпуск модного пластика", – говорит Руслан Некрутенко.

Кроме того, своего обещания о возврате денег банк не выполнил.

Как отреагировал Ощадбанк

В учреждении заявили, что страхование, о котором рассказал мужчина, не является обязательным и оформляться оно может лишь по желанию клиента.

Также пообещали провести соответствующую проверку.

"Страхование не является обязательным и может оформляться только по желанию клиента. Извиняемся за неудобства. Эту ситуацию обязательно проверим и предоставим вам обратную связь", – написали в банке.

Ощадбанк отреагировал на жалобу клиента (minfin.com.ua)