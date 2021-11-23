Ощадбанк стягує з людей гроші під час оформлення "Карти киянина": що сталося

Клієнт Ощадбанку поскаржився на установу. Він розповів, що банк без його відома уклав з ним договір страхування під час оформлення Карти киянина. Зазначається, що у банку цю процедуру назвали "обов'язковою", але на офіційних ресурсах цієї інформації немає.

Про це клієнт Руслан Некрутенко розповів на сайті Мінфін .

За його словами, під час оформлення картки йому заявили, що потрібно сплатити 70 гривень за випуск пластику.

"Я сплатив ці гроші в касі, де мені дали квитанцію, в якій стоїть одержувач "МетЛайф", який не має жодного відношення до виробництва пластику", – розповів чоловік.

Потім він вирішив у банку в інтернеті дізнатися, як ця компанія причетна до випуску картки киянина. Однак, після цього представники банку пообіцяли повернути гроші.

Також через кілька днів чоловікові надійшов дзвінок з банку. Представник установи повідомив, що відкриття муніципальної картки включає обов'язкове страхування на 1 місяць, яке коштує 70 гривень. Однак, клієнт обурюється, що такої інформації ніде немає.

Ощадбанк без відома клієнта оформив страховку (minfin.com.ua)

"Виходить, я заплатив 70 грн якійсь шарашкіній конторі "МетЛайф" за випуск модного пластику", – каже Руслан Некрутенко.

Окрім того, своєї обіцянки про повернення грошей банк не виконав.

Як відреагував Ощадбанк

В установі заявили, що страхування, про яке розповів чоловік, не є обов'язковим і оформлятися воно може лише за бажанням клієнта.

Також пообіцяли провести відповідну перевірку.

"Страхування не є обов'язковим і може оформлятися лише за бажанням клієнта. Вибачаємося за незручності. Цю ситуацію обов'язково перевіримо і надамо вам зворотний зв'язок", – написали у банку.

Ощадбанк відреагував на скаргу клієнта (minfin.com.ua)