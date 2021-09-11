Киевлянин пожаловался на "Ощадбанк" из-за лишения субсидии: что произошло

На "Ощадбанк" пожаловался клиент и обвинил финансовое учреждение в том, что его показания квартирных счетчиков, переданные через сервис интернет-банкинга, не приходили поставщикам коммунальных услуг. В итоге у мужчины искусственно образовалась большая задолженность за коммуналку, и его лишили субсидии.

Об этом киевлянин написал в отзывах о банке на сайте " Минфин ".

Возмущенный клиент убежден, что всему виной - несовершенство программного обеспечения онлайн-банкинга "Ощад 24/7".

Также он уточнил, что его показания в квитанциях банк не передавал поставщикам комуслуг в течение двух лет.

"В результате искусственно образовавшейся у меня по вине "Ощадбанка" огромной задолженности перед коммунальщиками я был лишен жилищной субсидии. На мои жалобы с просьбой указать причины неполучения коммунальщиками показаний счетчиков "Ощадбанк" отвечает отписками, некоторые из которых специально написаны так, что их физически невозможно прочитать из-за низкого качества текста", - пишет житель столицы.

Мужчина заявляет, что банк "делает все, чтобы уйти от ответственности", и резко негативно высказывается об отношении "Ощадбанка" к своим клиентам.

Что ответили в "Ощадбанке"

В самом банке отреагировали на жалобу и отметили, что задачей финучреждения является проведение платежа по указанным реквизитам, который вводит клиент.

"Конечно, та информация, которая указывается при проведении платежа (назначение платежа, показатели и т.д.) передается организации-получателю. При этом это не освобождает от ответственности за своевременность и правильность передачи показателей пользователя коммунальных услуг", - говорится в ответе "Ощадбанка".

Реакция украинцев на ситуацию

В комментариях украинцы обращают внимание, что для передачи показаний как правило предусмотрены определенные даты, которые указываются в платежках (обычно по воде 20-го числа, по электроэнергии и газу 1 числа), и отсылаются они адресно на сайтах поставщиков услуг в личном кабинете или в сети.