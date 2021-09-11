Киевлянин пожаловался на "Ощадбанк" из-за лишения субсидии: что произошло
На "Ощадбанк" пожаловался клиент и обвинил финансовое учреждение в том, что его показания квартирных счетчиков, переданные через сервис интернет-банкинга, не приходили поставщикам коммунальных услуг. В итоге у мужчины искусственно образовалась большая задолженность за коммуналку, и его лишили субсидии.
Об этом киевлянин написал в отзывах о банке на сайте "Минфин".
Возмущенный клиент убежден, что всему виной - несовершенство программного обеспечения онлайн-банкинга "Ощад 24/7".
Также он уточнил, что его показания в квитанциях банк не передавал поставщикам комуслуг в течение двух лет.
"В результате искусственно образовавшейся у меня по вине "Ощадбанка" огромной задолженности перед коммунальщиками я был лишен жилищной субсидии. На мои жалобы с просьбой указать причины неполучения коммунальщиками показаний счетчиков "Ощадбанк" отвечает отписками, некоторые из которых специально написаны так, что их физически невозможно прочитать из-за низкого качества текста", - пишет житель столицы.
Мужчина заявляет, что банк "делает все, чтобы уйти от ответственности", и резко негативно высказывается об отношении "Ощадбанка" к своим клиентам.
Что ответили в "Ощадбанке"
В самом банке отреагировали на жалобу и отметили, что задачей финучреждения является проведение платежа по указанным реквизитам, который вводит клиент.
"Конечно, та информация, которая указывается при проведении платежа (назначение платежа, показатели и т.д.) передается организации-получателю. При этом это не освобождает от ответственности за своевременность и правильность передачи показателей пользователя коммунальных услуг", - говорится в ответе "Ощадбанка".
Реакция украинцев на ситуацию
В комментариях украинцы обращают внимание, что для передачи показаний как правило предусмотрены определенные даты, которые указываются в платежках (обычно по воде 20-го числа, по электроэнергии и газу 1 числа), и отсылаются они адресно на сайтах поставщиков услуг в личном кабинете или в сети.
- Показания счетчиков из квитанций об оплате никто не вносит в базу начислений да еще и задним числом. Неужели так тяжело прочитать правила предоставления соответствующих услуг ЖКХ и порядок передачи показаний приборов учета…
- А причем тут банк? Показания давно передаются через сайты Инфоксоводоканала, Облгаза и Облэнерго. По воде обычно передаются показания с 20 по предпоследний день месяца, за свет и газ с 1 по 6 число текущего месяца за прошлый месяц. А в платежках они указываются для галочки. И интересно, как при оплате коммунальных услуг у Вас образовалась задолженность?
- Все достаточно прозаично… Клиент платил по счетчику, но не передавал показания приборов учета. Водоканал не получая показаний счетчиков начислял по нормам потребления - вот и образовалась разница между суммой начислений и фактическими платежами… Ну и как принято - виноваты все вокруг, даже "Ощадбанк", но только не автор отзыва…
Напомним, недавно "Ощадбанк" попал в скандал из-за случая обмана пенсионерки, у которой работница банковского потребовала заплатить 150 гривен за страхование - якобы оно является обязательным условием получения перевода.
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