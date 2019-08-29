Осінь в Україні розпочнеться з аномальної спеки: прогноз синоптика

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла, скільки українцям ще терпіти спеку

Погода в Україні вирішила побалувати жителів ще одним тижнем спекотного літа. У перші дні вересня температура повітря підніметься знову, місцями очікується вище +30 градусів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що до кінця поточного тижня погода в Україні істотно змінюватися не буде, а невеликі локальні дощі можливі тільки в Карпатах і Прикарпатті. У всіх областях України очікується ясна, сонячна і суха погода.

"Такий тривалий сухий період сухої погоди посилює пожежну небезпеку, тому будьте дуже уважними та обережними з вогнем. Також надмірна сухість заважає новим посівам, а люди з серцево-судинними недугами можуть відчувати себе некомфортно внаслідок домінування високого атмосферного тиску. Штиль або слабкий вітер сприяє зависанню шкідливих домішок у повітрі, особливо у великих містах", - попередила синоптик.

Карта погоди

Вона розповіла, що вітер в найближчі дні в Україні буде східний та північно-східний. Нічна температура повітря почне знижуватися, а ось вдень буде спекотно, місцями до +32 градусів.

"Температура повітря в нічні години +12 +18 градусів, протягом дня +24 +28 градусів. На півдні і в західних областях очікується спека, максимально +26 +32 градуси. 29-30 серпня свіжа повітряна маса прийде з північного сходу в Чернігівську, Сумську, Харківську та Київську області, вдень похолоднішає до +20 +24 градусів", - повідомила Діденко.

Проте з 1 вересня температура повітря знову почне підвищуватися практично у всіх регіонах країни.

"1 вересня висока температура повітря знову відновиться у всіх областях України. З понеділка, 2 вересня, спекотна повітряна маса охопить більшість областей, протягом дня очікується +25 +33 градуси", - зазначила синоптик і додала, що прохолоди можна буде очікувати лише після 7 вересня.

Погода в Україні на початку вересня очікується комфортна (pixabay.com)

"Наступний тиждень також буде сухим і сонячним в усіх частинах України. І тільки 7 вересня, в суботу, атмосферний фронт принесе дощі з грозами", - попередила Діденко.

У Києві до кінця тижня, а також протягом наступного тижня буде сухо і тепло. Дощ з грозою в столиці імовірний тільки 7 вересня.

"Температура повітря істотно не зміниться. Вона буде коливатися в межах +23 +29 градусів, 29 серпня стане свіжіше на 2-4 градуси. На початку наступного тижня в Києві можливі +29 +31 градус, тобто спека", - попередила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що на вихідних в Україні, а також на День Знань, синоптики прогнозують спекотну і суху погоду.

А також розповідали про те, що у деяких областях різко знизиться температура повітря.