UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Осадча показалася з дорослим сином, який навчається за кордоном (фото)

Катя Осадча і її син Ілля (Фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Любов Блажко

Старшому синові Каті Осадчої виповнилося 22 роки, і з цієї нагоди знаменита ведуча поділилася в соцмережах щемливим дописом.

Що написала зіркова багатодітна мама, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Осадча привітала сина

У публікації ведуча "Світського життя" залишила для сина теплі слова, а також пригадала спільні моменти з ним.

"Між першим і другим фото майже 22 роки різниця. На першому - літо 2024 ми святкуємо три роки молодшому брату, а на другому - весна 2003, Іллі виповнилося пів року і ми приїхали в тільки-но відкриті Курені. А далі  -найкрутіший час разом: відпочинки на морі, народження Івана, і вже йому на фото кілька місяців, а потім і Данила, і Ілля - вже старший брат - і приклад для двох підростаючих малих", - написала вона.

Осадча з сином (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Ілюша! Ти моя гордість і натхнення ось вже 22 роки. Зараз ти вже на три роки старший за мене тоді, коли ти народився, і ти досі дивуєшся, як я у твоєму віці вже мала дитину. Але я радію, що саме тоді народився ти й ми прожили таке десь однакове дорослішання, мені здається, що і зараз ти місцями доросліший за мене, а я все ще вчуся бути дорослою мамою", - також зазначила знаменитість.

Осадча підкреслила, що її син Ілля є для неї прикладом поставлених цілей та втілення їх у життя. Вона додала, що неймовірно пишається хлопцем і чекає ранку, аби зателефонувати йому з привітанням.

Іллі виповнилося 22 роки (Фото: instagram.com/kosadcha) 

Ілля вчиться у США

Як відомо, син ведучої вже близько чотирьох років навчається в Америці. Після закінчення елітної київської школи Kyiv International School він вступив до Університету Мериленду, де вивчає IT.

Крім того, Катерина ділилася, що Ілля уже використовує свої знання для боротьби з ворогом, а після закінчення вишу, за словами його зіркової мами, планує повернутися додому і реалізовувати своє майбутнє в Україні.

Ведуча показала сімейні кадри (Фото: instagram.com/kosadcha) 

Особисте життя Каті Осадчої

Нагадаємо, Ілля Поліщук народився у шлюбі Катерини Осадчої з бізнесменом Олегом Поліщуком. Після розлучення з ним ведуча вийшла заміж за свого колегу - актора та ведучого Юрія Горбунова. У цьому шлюбі у пари народилося двоє синів: старший Іван і молодший Данило.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя ОсадчаЗірки шоу-бізнесу