Осадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьми

Відома телеведуча Катя Осадча розповіла своїм підписникам, як вона поєднує роботу, громадське життя та материнство.

Як відомо, Осадча разом зі своїм чоловіком, продюсером та актором Юрієм Горбуновим, виховує двох дітей: 7-річного Івана та 3-річного Данила. В декреті ведуча не була, а під час повномасштабної війни ще й зайнялася пошуком зниклих безвісти.

У Stories вона поділилася своїм "рецептом", як усе встигати.

"Мій рецепт - виділяти час на себе, а також не намагатися зробити все відразу, так не працює. Розставити завдання за пріоритетністю та зробити перші три як мінімум. Те, що відкладено на завтра, знову розставити за пріоритетністю. Якщо щось відпадає і відкладається, проаналізувати чому. Можливо, це те, що не так важливо для вас", - зазначила ведуча.

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Також вона розповіла, що намагається завершити всі справи до 21:00, а вечір завжди проводить із дітьми, приділяючи їм максимум уваги.

"Я все планую так, щоб о 21:00 максимум, а краще раніше закінчити всі справи. А після цього - час дітей. Купання, читання. А коли заснуть, книги та кіно", - зазначила Катя Осадча.

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Зазначимо, що раніше Осадча несподівано показалася у лікарні. Знаменитість не стала розкривати подробиць, що саме сталося. Однак навіть в умовах відключення світла їй надали необхідну медичну допомогу та призначили ліки.

Вона підкреслила, що за кордоном у такій ситуації вона дуже довго сиділа б у черзі в очікуванні прийому лікаря. А якби там була подібна ситуація з відключеннями світла, як в Україні, всі б просто лікувалися самостійно.

Катя Осадча з Горбуновим та дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)