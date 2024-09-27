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Осадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьми

П'ятниця 27 вересня 2024 14:01
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Осадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьми Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Катя Осадча розповіла своїм підписникам, як вона поєднує роботу, громадське життя та материнство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Як відомо, Осадча разом зі своїм чоловіком, продюсером та актором Юрієм Горбуновим, виховує двох дітей: 7-річного Івана та 3-річного Данила. В декреті ведуча не була, а під час повномасштабної війни ще й зайнялася пошуком зниклих безвісти.

У Stories вона поділилася своїм "рецептом", як усе встигати.

"Мій рецепт - виділяти час на себе, а також не намагатися зробити все відразу, так не працює. Розставити завдання за пріоритетністю та зробити перші три як мінімум. Те, що відкладено на завтра, знову розставити за пріоритетністю. Якщо щось відпадає і відкладається, проаналізувати чому. Можливо, це те, що не так важливо для вас", - зазначила ведуча.

Осадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьми

Скриншот

Також вона розповіла, що намагається завершити всі справи до 21:00, а вечір завжди проводить із дітьми, приділяючи їм максимум уваги.

"Я все планую так, щоб о 21:00 максимум, а краще раніше закінчити всі справи. А після цього - час дітей. Купання, читання. А коли заснуть, книги та кіно", - зазначила Катя Осадча.

Осадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьми

Скріншот

Зазначимо, що раніше Осадча несподівано показалася у лікарні. Знаменитість не стала розкривати подробиць, що саме сталося. Однак навіть в умовах відключення світла їй надали необхідну медичну допомогу та призначили ліки.

Вона підкреслила, що за кордоном у такій ситуації вона дуже довго сиділа б у черзі в очікуванні прийому лікаря. А якби там була подібна ситуація з відключеннями світла, як в Україні, всі б просто лікувалися самостійно.

Осадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьмиОсадча поділилася лайфхаком, як усе встигати з двома маленькими дітьми

Катя Осадча з Горбуновим та дітьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше стало відомо, що Юрію Горбунову зробили операцію.

Також читайте про те, що Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження.

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